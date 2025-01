Eduardo Paes volta a falar sobre show de Lady Gaga no RJ: 'Vai dar certo'

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) voltou a falar sobre a apresentação de Lady Gaga no Brasil.

O que aconteceu

Por meio de sua conta no X, o prefeito tranquilizou os fãs da cantora. "Calma aí gente! Vai dar certo! Pra que tanta ansiedade?", escreveu ao compartilhar o clipe de "Bad Romance".

Calma aí gente! Vai dar certo! Pra que tanta ansiedade? pic.twitter.com/qcvUj8VXjq -- Eduardo Paes (@eduardopaes) January 12, 2025

No final de dezembro de 2024, Rodrigo Castro, subsecretário de Eventos e Relações Institucionais na Secretaria de Estado de Cultura e Economia do Rio, confirmou o show da cantora Lady Gaga em 2025. "Tem muita novidade boa por aí. O Governo do Estado está investindo R$ 40 milhões no Carnaval, depois disso vem Lady Gaga, vem Rio Open, vêm muitos eventos também ligados a COP 30, que acontece aqui no Brasil", disse ele em um vídeo publicado.

A apresentação deve acontecer de forma gratuita em maio deste ano, na praia de Copacabana. De acordo com o colunista Lauro Jardim, de O Globo, o show seguiria os mesmos moldes do show de Madonna realizado em 2024.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, já havia sugerido a possibilidade de um show de Gaga. "'Todo Mundo no Rio!' Entendedores entenderão! Sinais!", escreveu ele no X (antigo Twitter), na legenda de um vídeo da artista cantando seu hit "Shallow".

Os rumores cresceram depois de o Copacabana Palace anunciar que suas reservas estavam bloqueadas entre os dias 14 e 21 de maio e 7 e 14 de junho. O hotel é o mesmo onde Madonna ficou hospedada quando esteve em terras cariocas.

A produtora Bônus Track afirma que o show ainda não está confirmado. Trata-se da mesma empresa que trabalhou em conjunto com a prefeitura para viabilizar o evento com Madonna — e agora exerce a mesma função nas negociações com Gaga.