'Divo das Libras' vira centro das atenções no palco do Universo Spanta

O domingo (12) de música nordestina no festival Spanta teve início com o show da cantora potiguar Juliana Linhares. E a sua potente performance contou com uma participação especial. Durante a música "Embrulho", a artista puxou o intérprete de libras Daniel Monteiro para o centro do palco —que se entregou na performance e empolgou o público (veja abaixo).

Quem é o 'Divo das Libras'

Daniel Monteiro atua há oito anos como intérprete de libras e quatro em shows. Mas essa não é a primeira vez que Daniel chama atenção.

Ele ficou conhecido como o "Divo das Libras" após viralizar participação do show da banda The Cure. Assim, Daniel acabou virando uma atração à parte durante o festival Primavera Sound, em 2023.

"Isso é importante porque acaba tornando o trabalho do artista e do intérprete uma coisa única", conta. "Acredito que isso ajuda a dar visibilidade à comunidade surda presente aqui no evento."

Veja a perfomance de Daniel no show do Cure

Ele também relembra da repercussão do seu trabalho durante o show da banda Planet Hemp. O público gostou tanto que fez cortes de trechos sobre maconha, e a própria banda compartilhou em seus perfis.

"Esse é meu estilo de trabalho. Não faço somente uma tradução do português para libras. Procuro performar para passar também a mensagem que a Juliana [Linhares] está transmitindo com a música" explica. "Minha ideia de trabalho sempre foi visando isso".

Veja Daniel Monteiro no show do Planet Hemp

Daniel é carioca e se formou em tradução e interpretação de Libras/Português pela UFRJ. Ele já apareceu no telão ao lado de artistas como Anitta, Gilberto Gil, Joelma, Seu Jorge e Emicida.

Veja interpretação do 'Divo das Libras' no show da Anitta