Cantor do The Wanted fez testamento pré-cirurgia: 'Achei que fosse morrer'

Max George, 36, escreveu seu testamento por achar que morreria antes de uma cirurgia no coração.

O que aconteceu

O cantor do The Wanted preparou o testamento em ligação enquanto estava hospitalizado. Ele colocou um marcapasso e detalhou sobre a situação ao The Sun.

De acordo com ele, um dia, acordou com as mãos azuis e congelando. "Naquela primeira noite em que escrevi um testamento, achei que fosse morrer. Não conseguia entender, estava bastante letárgico e tudo mais, lutando para sair da cama. Mas não achei que fosse nada sério", revelou ao jornal.

Max George ficou na casa da mãe e os médicos o informaram que estava com um problema no coração. Ele lembra dos profissionais falarem que o ritmo estava errado e parecia não estar bombeando sangue pelo corpo.