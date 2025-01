Bianca Andrade revela meta para 2025: 'Doar 40% do meu closet'

Bianca Andrade, 30, declarou que pretende doar uma parte considerável de seu guarda-roupas.

O que aconteceu

A influenciadora confessou que sua meta do ano é doar seus looks. Ela deu mais detalhes em seus stories do Instagram neste domingo (12).

A famosa surpreendeu os fãs ao postar uma foto com várias roupas no chão. "Metas de 2025: fazer uma limpa e doar 40% do meu closet", ressaltou na legenda.

Bianca Andrade fez um vídeo explicando a decisão. "Meu início de ano está só assim: fazer limpeza do meu closet, planejamento do ano. Ai que delícia, tira tudo o que não pertence mais para vir coisa nova."