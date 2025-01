Viih Tube desabafa sobre pressão estética: 'Não tem cirurgia que dê saúde'

Viih Tube, 24, tem sofrido pressão estética após o nascimento dos filhos Lua Di Felice, 1, e Ravi, de dois meses.

O que aconteceu

Influenciadora digital tem compartilha sua nova rotina de cuidados com o corpo nas redes sociais — como treinos e mudança de alimentação. Ela, no entanto, tem ouvido menções de que é possível resolver a questão do ganho de peso com dinheiro.

Gente, é óbvio que eu posso fazer e eu vou fazer porque realmente estou muito incomodada e, em algum momento, terei que tirar a pele, tá muito solta. [..] Mas deixa eu falar: não tem cirurgia que te dê saúde. Não adianta eu fazer cirurgia e ter maus hábitos.

Ex-participante do BBB 21 (Globo) afirmou que os cuidados com o corpo são visando ter saúde. "Eu quero um estilo de vida novo pelos meus filhos, pela minha saúde. Tenho dois filhos para criar, pra correr atrás, pra brincar, pra aguentar o tranco. Então, se cuidar."

Viih Tube lembrou que durante sua participação no Big Brother Brasil só "comia tranqueira". Ela está agora aprendendo a se alimentar corretamente.