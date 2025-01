'Queria salvar vestido de noiva': veja casas de famosos destruídas em LA

Celebridades de Hollywood tiveram suas casas destruídas pelos incêndios que atingem a Califórnia desde o início da semana. Entre os famosos que perderam seus imóveis estão Paris Hilton, Milo Ventimiglia e Anthony Hopkins.

O que aconteceu

Paris Hilton. A casa de praia dela e do marido, Carter Reum, ficou completamente destruída. Ela postou nas redes sociais um vídeo do local e escreveu. "Estou aqui no que costumava ser a nossa casa, e o coração partido é verdadeiramente indescritível"."

Esta casa não era apenas um lugar para viver - era onde sonhávamos, rimos e criamos as mais belas memórias como uma família. (...) Ver isso reduzido a cinzas... é devastador.

Paris Hilton, no Instagram

Heidi Montag e Spencer Pratt. O casal compartilhou nas redes sociais imagens da família sendo feliz no imóvel, antes de ser destruído pelas chamas. "Devastada pela nossa perda, pelos nossos amigos e por toda a comunidade. Uma casa não é apenas um lugar para coisas materiais. É um lugar onde se faz uma família.", afirmou Heidi.

Continuo a dizer a mim mesmo que posses não definem a minha existência, mas é difícil de aceitar. (...) O único sinal positivo que vi quando a nossa casa ardeu foi a cama dos nossos filhos queimada em forma de coração. Um sinal de quanto amor havia nesta casa.

Spencer Pratt, no Instagram

Miles e Keleight Teller. O casal também postou nas redes sociais imagens da casa em Pacific Palisades destruída pelo fogo. "Eu gostaria de ter pegado meu vestido de noiva... gostaria de ter feito muito diferente", escreveu Keleight. Um carro de Miles também foi queimado.

Milo Ventimiglia. O astro de This Is Us, que também enfrentou um incêndio na série, viu sua casa queimar em Malibu. Sua esposa, Jarah Mariano, está grávida de nove meses. Eles assistiram a casa queimar pelas câmeras de segurança.

Você começa a pensar em todas as memórias e nas diferentes partes da casa e tudo mais. E então você vê as casas dos seus vizinhos e tudo ao redor, e seu coração se parte.

Milo Ventimiglia à CBS News

Casa de Milo Ventimiglia Imagem: Reprodução/CBS News

Cobie Smulders. A casa da atriz canadense, também em Pacific Palisades, foi destruída pelas chamas. O imóvel, em que a estrela de How I Met Your Mother morava com o marido, Taran Killam, desde 2017, custou US$ 5,6 milhões (R$ 34,1 milhões, na conversão atual). Eles ainda não falaram sobre a tragédia.

Outros artistas também foram impactados pelos incêndios. Entre eles estão Fergie, Ben Affleck, Anthony Hopkins, Mandy Moore e Tom Hanks. As estrelas estão compartilhando links, pedindo ajuda para as pessoas mais afetadas do condado de Los Angeles. Até o momento, pelo menos 11 pessoas morreram. A atriz Jennifer Garner, de De Repente 30, disse que uma de suas amigas foi uma das vítimas fatais.