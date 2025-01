Sandy curte viagem de férias na Costa Rica e brinca: 'SanDora Aventureira'

Sandy, 41, aproveitou os primeiros dias de 2025 para curtir um passeio pela Costa Rica.

O que aconteceu

A cantora divulgou um compilado de fotos por pontos turísticos famosos do país, como a ponte suspensa do Místico Arenal Hanging Bridges e a cachoeira Fortuna Waterfall. "Nessas, férias botei a skin 'SanDora Aventureira' e amei!", brincou ela, na legenda da publicação no Instagram, fazendo uma referência à animação "Dora, a Aventureira".

Nos comentários do post, vários famosos reagiram entusiasmados aos registros de Sandy e suas peripécias na América Central. "Empilhando vitórias!", escreveu o cantor Lucas Lima, 42, seu ex-marido. "Uau!", surpreendeu-se seu irmão, Junior Lima, 40. "Muito linda", elogiou Fátima Bernardes, 62.

Apontado como o novo namorado de Sandy, o médico Pedro Andrade, 36, também estava no local. Eles não postaram fotos juntos, mas o rapaz também divulgou fotos e vídeos que deixaram claro sua presença na Costa Rica ao mesmo tempo que a cantora.