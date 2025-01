Relembre ex-BBBs que saíram do reality show direto para novelas da Globo

O Big Brother Brasil chega na marca história de 25 edições. Em todos esses anos, vários ex-participantes saíram direto da casa mais vigiada do Brasil para as telenovelas da Globo:

Vanessa Pascale em 'Sabor do Paixão'

Ainda na primeira edição, uma participante já virou atriz após sair da casa. Vanessa Pascale foi uma das finalistas do BBB 1 ao lado de Kléber Bambam e, ainda no mesmo ano, foi escalada para a novela "Sabor da Paixão". Sua participação mais recentes nas tramas globais foi em 2023, quando viveu uma freira que ajudava a protagonista Aline (Barbara Reis) em "Terra e Paixão".

Vanessa Pascale em cena da novela 'Sabor da Paixão' Imagem: Reprodução

Juliana Alves em 'Chocolate com Pimenta'

Juliana Alves também saiu do BBB e foi escalada para uma novela das 6 da Globo, no mesmo ano de sua participação no reality show. Participante do BBB 3, Juliana teve um papel pequeno em "Chocolate com Pimenta, que foi apenas o início de uma grande carreira como atriz. Hoje em dia, ela pode ser vista em "Volta por Cima", como Cida, uma motorista de ônibus.

Juliana Alves em 'Chocolate com Pimenta' Imagem: Reprodução/Globo

Grazi Massafera em 'Páginas da Vida'

Uma das participantes do BBB com maior destaque, depois, na teledramaturgia é Grazi, tendo inclusive sido indicada ao Emmy Internacional por sua atuação em "Verdades Secretas". Mas sua estreia nas novelas aconteceu logo após o BBB 5, em "Páginas da Vida". Na ocasião, Grazi recebeu inúmeras críticas e já relatou que não foi muito bem recebida por alguns colegas de elenco da época.

Grazi Massafera em 'Páginas da Vida' Imagem: Reprodução

Thalita Lippi em 'Guerra dos Sexos'

Thalita é filha da atriz Nadia Lippi. Após sair do BBB 8, ela seguiu a carreira da mãe e participou de algumas novelas. Sua maior personagem foi Lucilene no remake de "Guerra dos Sexos", em 2012.

Thalita Lippi em 'Guerra dos Sexos' Imagem: Reprodução

Kaysar Dadour em 'Órfãos da Terra'

Kaysar participou do BBB em 2018 e, no ano seguinte, participou da novela "Órfãos da Terra", vivendo Fauze Harun. Depois disso, ele continuou investindo na carreira de ator e participou de "Cara e Coragem". Em 2025, Kaysar estará no elenco de "Guerreiros do Sol", novela original Globoplay com previsão de estreia para abril.

Fauze (Kaysar Dadour) em 'Órfãos da Terra' Imagem: Paulo Belote/Globo

Babu Santana em 'Salve-se Quem Puder'

Babu já tinha uma carreira consolidada quando entrou no reality show, na primeira edição com Camarote, em 2020. Porém, depois de participar do programa, o ator começou a ganhar mais destaque em produções globais. A primeira delas, após sair do reality, foi a novela "Salve-se Quem Puder" onde viveu o Oficial Nanico.

Nanico (Babu Santana) em 'Salve-se Quem Puder' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Douglas Silva em 'Todas as Flores'

Assim como Babu, Douglas Silva já tinha uma carreira de ator reconhecida antes do programa. Ao sair do BBB 22, ele participou de "Todas as Flores" (Globoplay). Mais recentemente, Douglas também fez parte do elenco da novela "Fuzuê".

Oberdan (Douglas Silva) em 'Todas as Flores Imagem: Estevam Avellar/Globo

Jade Picon em 'Travessia'

Também integrante do grupo Camarote do BBB 22, Jade Picon era conhecida como influenciadora, não como atriz, antes de entrar no reality show. Depois disso, ela decidiu investir na atuação e estrelou a novela "Travessia", vivendo Chiara, em 2023.

Chiara (Jade Picon) em 'Travessia' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

Rafa Kalimann em 'Família É Tudo'

Assim como Jade, Rafa era influenciadora ao entrar no Camarote do BBB 20. Sua estreia nas novelas não foi tão rápida após sair do programa, apenas em 2024 ela deu as caras nas tramas globais vivendo a vilã Jéssica de "Família É Tudo" —antes, ela fez participação na série "Rensga Hits!" (Globoplay).

Jéssica (Rafa Kalimann) em 'Família É Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Bia Reis em 'Família É Tudo'

A Bia do Brás estreou nas novelas logo após sair do BBB 24. Inclusive, ela assistiu o primeiro capítulo de "Família É Tudo", novela em que iria atuar, lá dentro da casa. Estudando desde criança para ser atriz, Bia foi convidada pelo autor Daniel Ortiz para entrar na reta final da trama vivendo a fofoqueira Selminha Veneno.