Crianças de férias em casa? Veja opções de passeios em São Paulo

Janeiro é tempo de férias! Com as crianças em casa, é natural que elas fiquem entediadas e, consequentemente, dediquem mais tempo às telas. Pensando nisso, confira opções de passeios culturais e pedagógicos para os pequenos em São Paulo:

Sesc Verão 2025

Em sua 30ª edição, o Sesc Verão incentiva a prática de esportes e atividades físicas para todos. São oferecidas diversas ações em todas as unidades do Sesc. As práticas vão de pilates e xadrez, a beach tennis e skate.

Atletas olímpicos mediarão algumas práticas esportivas e contarão sobre suas experiências. Bia Souza, do judô; Jade Barbosa, Júlia Soares e Flávia Saraiva, da ginástica artística; e Caio Bonfim, da marcha atlética, estão entre os convidados.

Quando: 4 de janeiro a 16 de fevereiro

Entrada: gratuita

Onde: todas as unidades do Sesc

Planeta Inseto

O Planeta Inseto é o único jardim zoológico de insetos do Brasil. Lá, crianças e adultos podem aprender a importância desses bichinhos, muitas vezes tão desprezados pelos humanos.

O espaço conta com atividades lúdicas, como observação de colmeias, de lagartas tecendo fios de seda e de cupins reciclando material orgânico.

Visitação: terças-feiras a domingos, das 9h às 16h.

Entrada: gratuita

Endereço: Av. Dr. Dante Pazzanese, 64 - Vila Mariana - São Paulo-SP

Museu Catavento

Museu Catavento Imagem: Daniela de Moraes

O Museu Catavento tem como missão aproximar os visitantes do mundo científico. Neste mês, além das exposições fixas, estão disponíveis diversas oficinas, como origami tsuru, fósseis, construção de pipa e mini terrário.

Visitação: terças-feiras a domingos, das 9h às 17h.

Entrada: R$ 9 (meia) e R$ 18 (inteira). Gratuita às terças-feiras e na 2ª quarta-feira do mês.

Programação completa das oficinas de janeiro: confira aqui.

Endereço: Av. Mercúrio, s/n - Pq Dom Pedro II, Centro, São Paulo - SP

Planetário do Ibirapuera

O planetário do Parque Ibirapuera também tem programação especial para o período de férias. Neste final de semana, ocorrerão sessões de O Mundo de Luna, Planetas do Universo e Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez, no sábado (11) e no domingo (12). A programação completa pode ser encontrada aqui!

Visitação: de quinta a domingo, das 15h às 19h

Entrada: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Endereço: av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 10 - Ibirapuera, São Paulo