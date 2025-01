Musical do Rock in Rio, 'Sonhos, Lama e Rock and Roll' estreia no teatro

O Rock in Rio celebrou seu 40º aniversário com o musical "Sonhos, Lama e Rock and Roll", encenado durante todos os dias na última edição do festival. Idealizado pelo seu próprio criador, Roberto Medina, o espetáculo, que mergulha na história do evento, ganha o palco da Cidade das Artes, no Rio, em temporada que começa neste domingo (12) e segue até 23 de fevereiro, de quinta a domingo.

Como é o musical

A escolha de fazer um musical sobre o próprio festival pode ser vista como uma forma exagerada de autorreferência. Em vez de explorar novas narrativas ou histórias externas, o Rock in Rio optou por recontar sua própria trajetória, o que pode ser percebido como uma tentativa de glorificar e perpetuar sua própria imagem.

A trama do musical segue a jornada de Elizabeth, interpretada por Bel Kutner nos dias atuais, e Malu Rodrigues, em 1984. A versão jovem trabalha em uma agência de publicidade e se envolve na criação do festival.

A história é pontuada por performances de sucessos que marcaram o Rock in Rio. Entre elas estão "Live and Let Die" (de Paul McCartney na versão do Guns N' Roses), "We Will Rock You" (Queen), "Viva la Vida" (Coldplay), "Firework" (Katy Perry) e "Crazy in Love" (Beyoncé) —ao lado de sucessos brasileiros, como "Alagados" (Paralamas do Sucesso), "A Queda" (Gloria Groove), "Vou Deixar" (Skank), "Rádio Blá" (Lobão) e "América do Sul" (Ney Matogrosso).

Cena do musical 'Sonhos, Lama e Rock and Roll', que conta a história do Rock in Rio Imagem: Vans Bumbeers/Divulgação Rock in Rio

Embora a produção seja de alto nível, com cenários impressionantes e uma banda afiada, a trama carece de novidade. O público brasileiro já conhece bem a história do festival, e o roteiro não traz muitas surpresas. Além disso, a dramatização dos obstáculos enfrentados por Roberto Medina para realizar o evento pode parecer exagerada e pouco convincente.

Outro ponto fraco é a ênfase em um evento que se volta para si mesmo, ao invés de explorar novas histórias ou focar no que torna o festival relevante hoje. Isso limita a diversidade e a representatividade do espetáculo, que poderia ser enriquecido com uma abordagem mais contemporânea.

Cena do musical 'Sonhos, Lama e Rock and Roll', que comemora os 40 anos do Rock in Rio Imagem: Vans Bumbeers/Divulgação Rock in Rio

Mas, se deixarmos tudo isso de lado, o musical oferece momentos emocionantes e uma trilha sonora empolgante que cativa o público. A produção de Charles Möeller e Claudio Botelho, juntamente com a direção musical de Zé Ricardo, garante uma experiência visual e sonora de alta qualidade.

Para os fãs do festival, deve ser uma viagem nostálgica e emocionante. Porém, para os espectadores mais críticos, pode parecer uma repetição de algo já conhecido.

"Sonhos, Lama e Rock and Roll"

Idealização: Roberto Medina

Direção Musical e Trilha Sonora: Zé Ricardo

Texto e Direção Geral: Charles Möeller

Concepção: Möeller & Botelho

Realização: Rock in Rio

Equipe criativa

Coreografia: Mariana Barros

Figurino: Fabio Namatame

Design de cabelo e maquiagem: Feliciano San Roman

Preparação e Arranjos vocais: Marcelo Castro

Regência banda: Mauricio Piassarollo

Design de som: André Breda

Iluminação: Terry Cook

Diretora de Cenografia: Ana Biavaschi

Gerente de Arte: Indio San

Gerente de Cenografia: Giulia Palermo

Cenógrafo: Yan Barros

Projeto Audiovisual Cênico: Leonardo Rocha

Equipe artística

Coordenação Artística: Tina Salles

Produção Artística: Carla Reis

Casting: Marcela Altberg

Assistente de Direção: Juliana Rolim

Assistente de Produção Artística: Arícya Félix

Elenco

Rodrigo Pandolfo (Roberto Medina), Malu Rodrigues (Beth), Bel Kutner (Elizabeth), Gottsha (Dora), Beto Sargentelli (João), André Dias (D. Quixote / Oscar), Bruno Narchi (Luiz), Yara Charry, Cezar Rocafi, Leonam Moraes, Mariana Grandi, Marianna Alexandre, Murilo Armacollo, Vinicius Cafe, Yas Fiorelo, Amaury Soares, Andreina Szoboszlai, Andressa Secchin, Caio Nery, Cesar Viggiani, Cristiano Prado, Felipe Souza, Gabi Monte, Gabriel Querino, Henrique Reinesch, Karine Bonifácio, Mavi Carpin, Roberto Justino e Vinicius Cosant

Serviço

Quando: de domingo (12) a 23 de fevereiro; quintas e sextas, às 20h; sábados e domingos, às 15h e às 19h.

Onde: Cidade das Artes (av. das Américas, 5.300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro)

Quanto: a partir de R$ 20

Classificação: livre

Ingressos à venda pelo site da Bileto.