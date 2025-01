Jennifer Garner lamenta morte de amiga em incêndio na Califórnia: 'Culpada'

Jennifer Garner, 52, revelou que uma de suas amigas morreu em decorrência dos incêndios florestais desta semana na Califórnia.

O que aconteceu

Segundo a atriz, a pessoa em questão frequentava sua igreja e morreu carbonizada, ao não conseguir deixar a própria casa em chamas. "Perdi uma amiga. Para nossa igreja, é muito delicado, então ainda não devo falar sobre isso. Realmente perdi uma amiga. Ela não conseguiu sair a tempo", lamentou ela, em entrevista ao canal de televisão MSNBC nesta sexta-feira (10).

Jennifer afirmou ainda que outros conhecidos sofreram prejuízos materiais por conta dos incêndios. "Meu coração sangra pelos meus amigos. Consigo pensar em 100 famílias, e foram mais de 5 mil casas perdidas. Mesmo sem pensar muito, eu poderia escrever uma lista de 100 amigos que perderam suas casas."

Sensível, ela se sentiu constrangida pelos demais ao retornar para sua casa, que por sorte não foi atingida pelo fogo. "Eu quase me senti culpada. Sabe, o que posso fazer? Como posso ajudar? O que eu tenho para oferecer com essas mãos, essas paredes e a segurança que tenho?", desabafou a atriz, que está trabalhando junto a uma entidade para levar alimentos às vítimas do incidente.