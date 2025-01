'Intolerância': os ataques após o Google investir em startups de negros

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Investimento em 30 segundos; o que o Google ama em startups; bastidores da aposta do Google empresas de negros no Brasil)

André Barrence, head do Google for Startups para América Latina, contou ao Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, os ataques pessoais que ele sofreu após liderar a criação de um fundo de investimento para empresas iniciantes lideradas por pessoas negras.

O ecossistema de startups é acirrado para qualquer fundador, mas é particularmente cruel com empreendedores negros. O Google lançou o chamado "Black Founders Fund" para contornar esse gargalo no acesso a crédito.

O que eu não sabia é que às vezes fazer a coisa que é certa também tem um custo pessoal, porque vivemos em um país e em uma sociedade extremamente polarizada

André Barrence

O executivo contou que, durante o processo, ele e a equipe foram alvos de intolerância. Há quase nove anos na empresa, Barrence afirma que já viveu muitas coisas lá, mas que esse foi o período mais difícil para ele, inclusive pessoalmente.

Todo esse trabalho foi pessoalmente para mim muito importante, pelas minhas próprias raízes. Ao mesmo tempo que como nunca me firmei na minha identidade, também entendi que ao fazer isso seria também muito questionado e às vezes atacado por conta dessa identidade

André Barrence

André Barrence, head do Google for Startups para América Latina Imagem: Reprodução/Canal UOL

Negro e filho de uma mulher negra, o chefe do Google for Startups para a América Latina destacou que o tema da diversidade é e continuará sendo importante para o ecossistema.

Especialmente quando estamos falando de tecnologia, a gente precisa ter certeza de que ela é construída de maneira ousada e responsável. Ser responsável inclui também [ser] diversa. Não é apenas a sociedade que precisa evoluir nesse sentido, a tecnologia precisa acompanhar e ter essa evolução no seu DNA

André Barrence

Apesar dos ataques, Barrence vê que a iniciativa saiu fortalecida.

Quando nós lançamos o fundo foi um processo muito bonito dentro do Google, de conseguirmos construir algo tão inédito para a empresa no Brasil e para o mercado brasileiro

André Barrence

Fundado em 2020, o "Black Founders Fund" investiu aproximadamente R$ 18 milhões em startups chefiadas por pessoas negras. Juntas, elas já levantaram quase dez vezes esse capital, ou seja, R$ 180 milhões, diz Barrence.

Com 66 startups contempladas, a proposta do fundo, de acordo com o executivo, era "destravar o acesso a financiamentos, por entender que essa era uma das principais barreiras aos empreendedores negros no Brasil".

A empreitada tem dado certo, diz ele, que relata encontrar muitos empreendedores talentosos nessa jornada.

Time e problemão: as 5 características das startups que o Google ama

Se estamos falando de uma startup de tecnologia, é de se esperar que o mais chamativo nela seja a tecnologia, certo? Errado. Esse quesito é apenas o quarto item da lista avaliada pelo Google na hora de escolher quais empresas iniciantes vai apoiar.

Desbancando a tecnologia, a principal característica que faz os olhos dos investidores brilharem são as pessoas. André Barrence, diretor do Google for Startups para a América Latina, pontuou que a empresa observa, em primeiro lugar, a equipe que compõe uma startup.

O time é a base de tudo. Um time bom vai mudar de uma solução para outra para resolver um problema. Se a equipe for boa ela vai encontrar o caminho de solucionar o problema

André Barrence

Além do investimento em pessoal, é preciso entender do mercado, conhecer as tecnologias e ser escalável para chamar a atenção do Google.

'Foco no problema': Chefão do Google conta segredo para fisgar investidor

Todo empreendedor sonha em receber o investimento de uma empresa como o Google. Se isso acontecer, será André Barrence, head do Google for Startups para América Latina, que estará do outro lado da mesa.

Em entrevista a Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Barrence relata já ter trabalhado com mais de 2 mil empresas desde 2012, quando começou a atuar no ecossistema de startups.

Na hora de fisgar um investidor, diz ele, vale aproveitar qualquer oportunidade. Até mesmo um passeio de elevador que dure 30 segundos — é o chamado "elevator pitch", no jargão da área, algo como "papo de elevador"

A ideia do 'elevator pitch' vale para qualquer pessoa. Tudo é um processo de persuasão. É você dizer o que é a sua ideia, por que ela importa e por que aquela pessoa deveria se importar. O resultado final é a pessoa sair do elevador com a promessa de 'vamos continuar conversando'

André Barrence

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.