Gota d'água: Jão cansa de ser trouxa e detona Cacá em 'Volta por Cima'

No capítulo deste sábado (11) de "Volta por Cima" (Globo), Jô comenta com Cacá que Madalena e Jão estavam presentes no falso atentado contra Osmar.

Cacá questiona Chico por seu afastamento. logo após isso, Jão vai atrás da ex-namorada e exige que ela confirme o que foi fazer na casa de Violeta.

Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Madalena se desespera ao ver Osmar caído no chão. Madalena avisa a Tati e pede para ter cuidado com Doralice. Gerson se surpreende ao saber do atentado sofrido por Osmar. Madalena se enfurece ao saber da armação de Osmar. Rodolfo ajuda Yuki a falar com Silvia. Beth gosta de saber que Cida não conseguiu sair com Alberto. Gerson se preocupa ao ser convocado para uma reunião com os contraventores. Gerson se surpreende ao descobrir que a reunião com os contraventores foi marcada por Rodolfo.

