Glenn Close revela melhor beijo em cena e lamenta ter acontecido só uma vez

Glenn Close, 77, revelou qual foi o melhor beijo que teve em cena. A americana, conhecida por papéis em "101 Dálmatas", "Atração Fatal" e mais, também lamentou que o beijo aconteceu só uma vez.

O que aconteceu

A atriz contou, em entrevista para o programa Watch What Happens Live, que o melhor beijo foi com o ator Robert Redford. A cena aconteceu no filme "The Natural", de 1984, no qual ela interpreta a namorada de Redford, que é um jogador de baseball.

A atriz afirmou que só o beijou em uma cena, mas "talvez tenhamos feito dois takes". No drama, os dois interpretam um casal que passa por diversos momentos complicados, como Close aponta: "Eu também o expulsei de casa no mesmo filme".

Glenn Close foi nomeada ao Oscar por sua interpretação em "The Natural". A atriz foi indicada a melhor atriz Coadjuvante na premiação de 1984.

Ela, que tem uma longa carreira cinematográfica, nunca levou para casa um Oscar. Glenn Close já foi indicada oito vezes.