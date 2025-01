'Garota do Momento': Zélia desenterra homem ligado ao passado de Beatriz

No capítulo deste sábado (11) de Garota do Momento" (Globo), Zélia (Letícia Colin) conhece o padre que celebrou o casamento de Clarice (Carol Castro) com Antonio, o pai biológico de Beatriz (Duda Santos).

Em seguida, a ardilosa parte para Petrópolis e se apresenta a Carmem (Solange Couto) como Odete.

Zélia (Leticia Colin), Clarice (Carol Castro) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Leo Rosario/Globo

Beatriz se culpa por não ter acreditado em Beto. Celeste e Edu descobrem que são Olívia e Genoca. Alfredo manda prender Nelson, e Anita e Guto ficam sensibilizados. Iolanda termina com Ulisses por conta de Ana Maria. Beto e Beatriz se desencontram. Beatriz conta a Carmem as atitudes de Basílio. Celeste descobre sobre a prisão de Nelson. Anita pede demissão a Alfredo. Bia teme pelo estado de Clarice. Beatriz pede perdão a Beto.

