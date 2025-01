Limite estourado! Conheça os campeões do BBB que perderam todo o prêmio

Apesar de muitos aproveitarem o prêmio milionário do BBB (Globo), alguns torraram todo o dinheiro. Veja os campeões que perderam tudo!

Paula Von Sperling (BBB 19)

Paula, do BBB 19, vive como influencer Imagem: Reprodução/Globoplay

No mesmo ano em que venceu a competição, a ex-sister assumiu ter gastado todo o prêmio. Ela se tornou influenciadora e lucra com publicidades nas redes sociais.

Marcelo Dourado (BBB 10)

Marcelo Dourado gastou todo o dinheiro do BBB 10 Imagem: reprodução/Globo

Um ano depois, Dourado confessou que gastou o dinheiro do prêmio milionário. No Altas Horas, em 2019, contou que estava colhendo os frutos de seu investimento na carreira de atleta.

Diego Alemão (BBB 7)

Diego Alemão, campeão do BBB 7, também perdeu tudo Imagem: Divulgação/TV Globo

Alemão torrou o dinheiro do BBB 7 ao quitar dívidas e gastar em festas e viagens. Ele disse que conseguiu ganhar mais dinheiro ao investir no setor imobiliário e fazer trabalhos depois do confinamento.

Cida (BBB 4)

Cida se endividou após o BBB 4 Imagem: TV Globo/Jaq Joner

Cida não conseguiu guardar os R$ 500 mil que conquistou na edição. Ela se endividou ao ser fiadora de um imóvel e emprestar dinheiro para seus amigos. Hoje, ela trabalha como influenciadora, mas já vendeu bolos de pote em 2019.

Dhomini (BBB 3)

Dhomini não guardou o prêmio do BBB 3 Imagem: Divulgação/Globo

O ex-affair de Sabrina Sato não vive mais do prêmio do BBB 3. No Altas Horas, disse que investiu em imóveis, postos de gasolina e até na política — não conseguindo se eleger. Em 2022, ele participou de uma campanha de quitação de dívidas ao lado de outros vencedores que perderam tudo, Max Porto (BBB 9) e Rodrigo Leonel (BBB 2).