De Amyr Klink a Socorro Acioli: 5 livros inspiradores para começar o ano

O início de um novo ano é, geralmente, um momento reservado para organizar metas e projetar os próximos passos. Que tal um empurrãozinho com cinco livros inspiradores?

O colunista Rodrigo Casarin e repórteres do UOL trazem cinco opções de obras que podem ser estimulantes, motivadoras e emocionantes.

"O Infinito em um Junco: A Invenção dos Livros no Mundo Antigo", de Irene Vallejo (Intrínseca, tradução de Ari Roitman e Paulina Wacht)

Rodrigo Casarin - É um mergulho fascinante na trajetória do objeto livro. Mais do que isso, também é um olhar para como esse objeto foi —e é— um pilar central para a construção do conhecimento humano.

E Irene Vallejo traça essa saga milenar pescando e contando muito bem passagens que nos ajudam a compreender como a paixão, a ganância, a ambição e a busca pelo saber impulsionaram, em diferentes momentos, essa história. É um dos livros que mais recomendei desde que escrevi a respeito dele. Ótima leitura para inspirar um bom ano.

"Sejamos Todos Feministas", de Chimamanda Ngozi Adichie (Companhia das Letras, tradução de Cristina Baum)

Fernanda Talarico - "Sejamos Todos Feministas" nos faz lembrar que, mesmo com todos os avanços, ainda há muito a ser percorrido. Uma leitura rápida, mas impactante, para refletir sobre machismo, lugar de fala e, principalmente, é claro, feminismo.

"Cem Dias entre Céu e Mar", de Amyr Klink (Companhia de Bolso)

Luiza Stevanatto - Esse é perfeito para quem quer começar o ano dando aquele gás nas metas, projetos e tudo mais. Em 1984, Klink fez, sozinho, a travessia do Atlântico Sul a remo, e conta todos os detalhes dessa viagem no livro. Aqui ele fala de encontros mágicos com baleias (e assustadores com tubarões), reflexões sobre a solidão, preparativos, obstáculos, soluções...

Além de uma história deliciosa, Klink dá uma verdadeira lição de determinação e organização, que foi essencial para que a travessia fosse concluída. Neste ano, a história vai virar um filme dirigido por Carlos Saldanha e protagonizada por Filipe Bragança. As gravações foram acompanhadas pelo próprio Klink. "Eu percebi que ele estava muito emocionado, muito feliz com o que ele estava assistindo, muito satisfeito", contou o ator, em entrevista a Splash.

"O Exercício da Incerteza", de Drauzio Varella (Companhia das Letras)

Luiza Vidal - Para quem é fã do médico e escritor Drauzio Varella, o "O Exercício da Incerteza" deveria ser leitura obrigatória. No livro, escrito durante a pandemia de covid-19, o autor traz mais detalhes de sua vida, principalmente como médico —a chegada do HIV e epidemia de tuberculose nos presídios, por exemplo.

Ler os textos e livros de Drauzio Varella é sempre um prazer e uma aula de humildade. Com suas memórias, o oncologista consegue inspirar os leitores a partir de suas reflexões mais íntimas.

"Oração para Desaparecer", de Socorro Acioli (Companhia das Letras)

Camila Corsini - Uma capa azul e o desenho de um cavalo-marinho não me prepararam para ser atropelada pela história construída por Socorro Acioli em "Oração para Desaparecer". Empurrei a leitura para o final do ano, apesar da recomendação de diversos amigos, e não poderia ter terminado 2024 melhor.

Com elementos surrealistas, a autora cearense te coloca em Portugal e, depois, no Brasil para falar de amor, tempo e resiliência. É o tipo de leitura que dá vontade de grifar todas as páginas e deixa o coração quentinho. Amar é bom, e os encontros são mágicos. E isso eu quero levar para 2025.

