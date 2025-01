BBB 25: premiação do reality pode atingir R$ 6 milhões e ser a maior da história

A premiação do BBB 25 pode ser a maior da história do reality. Ontem, 10, durante coletiva de imprensa realizada na casa do programa, o diretor-geral Rodrigo Dourado afirmou que o prêmio final, se somado a todas as outras premiações do programa, pode alcançar a marca de R$ 6 milhões e ser a maior da história.

Segundo ele, o montante dado ao vencedor seguirá o valor das outras edições e terá a margem de R$ 3 milhões. No ano passado, por exemplo, uma roleta girada por cada eliminado aumentava o prêmio.

"Os participantes serão submetidos a alguns dilemas que podem impactar o prêmio", explicou Dourado. No BBB 24, Davi, campeão da edição, arrebatou o maior valor da história do reality: R$ 2,92 milhões.

O BBB 25 estreia na próxima segunda, 13. O programa terá Vitória Strada, Gracyanne Barbosa e os irmãos Diego e Daniele Hypolito entre os confirmados.

Pela primeira vez, os participantes entrarão em duplas e, durante a primeira fase do programa, serão eliminados em duplas.