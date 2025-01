BBB 25: Aline pediu exoneração da PM antes de entrar no reality

Aline Patriarca, nova participante do BBB 25, pediu exoneração do cargo na Polícia Militar da Bahia antes de entrar no reality show. A informação foi confirmada pela PMBA a Splash.

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que a Soldado Aline Patriarca protocolou pedido de exoneração do cargo na unidade onde estava lotada. O processo encontra-se em tramitação, seguindo os procedimentos administrativos previstos. Destacamos, portanto, que, durante sua participação em programa de televisão, a Soldado Aline Patriarca não terá mais vínculo funcional com a Instituição. A PMBA reforça seu compromisso com a transparência e permanece à disposição para eventuais esclarecimentos.

A nova sister poderia ser demitida caso não tivesse pedido afastamento ou exoneração. No caso, ela poderia ser exonerada por abandono de cargo se faltasse injustificadamente por mais de 30 dias consecutivos.

Além de policial, Aline também é influenciadora. Ela já acumulava milhares de seguidores antes mesmo de entrar no programa e costuma publicar conteúdos sobre empoderamento feminino.

Aline vai participar do reality em dupla com o amigo, Vinicius. Os dois se conheceram há sete anos e são "inseparáveis" desde então. "Só poderia ser a Aline comigo no BBB. A gente não se conheceu, se encontrou, e vai ser assim até o fim das nossas vidas. Já combinamos: quem tiver oportunidades no jogo primeiro, puxa o outro", diz Vinicius.

O BBB 25 começa na segunda-feira (13). O camarote deste ano inclui famosos como Gracyanne Barbosa e os irmãos Hypólito.