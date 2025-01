'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 13 a 17/1

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 13 de janeiro

Cristina fica com ciúmes de Betina. Anna volta ao colégio, e Norma afirma que a atitude dela pode prejudicar a imagem do Rosa dos Ventos. Pedro pede perdão a Benjamin. Norma quebra o rádio da Anna. Shirley e Wanda desejam ir até Minas Gerais.

Terça-feira, 14 de janeiro

Elisa devolve o rádio para Anna, mas avisa que não está mais funcionando. Betina e Thomas vão ao cinema juntos e, internamente, se perguntam se estão se gostando. Lavínia diz a Flora que, se ela não sair do Pequenotts, ela vai danificar as roupas de Jane. Pilar conhece o pai de Gabriel. Lavínia dá a Anna uma passagem só de ida para Minas Gerais.

Quarta-feira, 15 de janeiro

Mesmo com dificuldade na memória, Laércio conta para Pilar a história de Gabriel. Betina revela a Cristina que tem sentimentos por Thomas. Ana Flávia retorna à Cidade de Milagres, agora com a fama de Ana Castela. Dalete está orgulhosa do sucesso da afilhada Ana Castela, que aproveita e faz um show para os alunos do colégio. Anna comenta com Nina que a letra da música de Ana Castela fala sobre a caverna do colégio e suspeita de alguma relação. Betina mente e esconde de Cristina que está namorando Thomas.

Quinta-feira, 16 de janeiro

Norma manda Dalete fazer a sobremesa favorita de Anna e servir a todos os alunos, exceto Anna. Dalete se recusa a negar a sobremesa a Anna; a garota come o doce. Norma coloca Anna na detenção e demite Dalete, que implora pelo cargo. Rui entra oficialmente para os Luíses, mas Felipe não gosta.

Sexta-feira, 17 de janeiro

Dalete pede a Norma para deixar Moisés ficar no colégio, já que ela não tem onde passar a noite; Norma diz que Dalete não pensou no futuro do filho. Anna se sente culpada por ter comido o doce e se despede de Dalete. Lavínia revela a Moisés sobre a demissão da mãe, que chora desesperadamente. Shirley e Wanda chegam em Minas Gerais. Elisa tenta encontrar um novo cozinheiro para o colégio.

