Zeca Camargo diz que 'ainda' não entendeu por que foi demitido da Band

Zeca Camargo, 61, afirmou que ainda não sabe por qual motivo foi desligado da Band em junho de 2024.

O que aconteceu

Camargo explicou que a decisão da emissora de não renovar o contrato ainda lhe é desconhecida. "Saí da Band em junho, não houve renovação do contrato. O programa diminuiu, foi para outro horário… Não sei exatamente o que aconteceu, até hoje não entendi a minha saída de lá", declarou em entrevista a Veja.

O apresentador foi para a Band em 2020. No canal, ele apresentou diversos programas, como "Zeca Pelo Brasil" e "Band Verão", até seu último trabalho à frente do "Melhor da Noite", que dividia com Glenda Kozlowski.

Na época de sua demissão, Zeca deixou claro que a decisão partiu exclusivamente da emissora. Na ocasião, a Band definiu Camargo como um "profissional multitalentoso" e ressaltou que "deixa as portas abertas para futuros projetos em conjunto".

Camargo não retornou para a Band desde então, mas atualmente está contratado da Times Brasil. Na emissora licenciada da CNBC no Brasil, ele comanda o programa Passaporte, em que faz viagens pelo mundo.

Zeca também destacou que tem perfil de autoridade quando o assunto é viagem. "Imagino que, dentro do perfil da emissora [Times Brasil], viagem é uma coisa que chama a atenção do público. E, hoje em dia, depois desses 34 anos [de carreira], você pensa em viagem e televisão, meu nome é um dos primeiros que surge", disse ele à revista.