'Volta por Cima': Rosana deixa de ser tóxica e faz bondade inesperada

Rosana, personagem de Viviane Araújo em "Volta por Cima" (Globo), vai mostrar que tem coração em cenas surpreendentes.

O que vai acontecer

Rosana se arrisca e vai atrás de Yuki (Jacqueline Sato) na casa de Gerson (Enrique Díaz). A morena fica sabendo que o contraventor está mantendo a ex-mulher presa em sua casa.

Para ajudar Yuki, Rosana decide anunciar que voltará a ser Rainha de Bateria da escola de samba gerenciada por Gerson. Ela exige ao vilão que a moça se torne a sua assessora pessoal, desse modo, pode se aproximar da vítima e ajudá-la mais facilmente.

A escolha de Rosana por voltar à desfilar não agrada Edson, que pede a Gerson que retire o convite. Tudo indica que a bonitona ainda deve permanecer com o cargo na escola de samba, podendo tranquilizar Yuki.

Após tudo isso, Jô (Vitor Sampaio) descobre que Gerson está mantendo uma mulher em cárcere privado. Ele avisará Osmar (Milhem Cortaz) sobre o que viu e o companheiro de Violeta (Isabel Teixeira) não deixará barato, denunciando o rival à polícia.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.