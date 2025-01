Violino Stradivarius vai a leilão com estimativa recorde de até US$18 mi

LONDRES (Reuters) - Um violino fabricado pelo renomado artesão italiano Antonio Stradivari durante seu "Período Dourado" do século XVIII será leiloado no próximo mês, com uma estimativa de valor recorde de até 18 milhões de dólares.

O New England Conservatory (NEC) está oferecendo o "Joachim-Ma Stradivarius", cuja renda será destinada a bolsas de estudo para estudantes, atendendo ao desejo do músico e graduado do NEC Si-Hon Ma, que doou o violino à escola de música.

A Sotheby's realizará a venda em 7 de fevereiro, em Nova York, como parte de sua Masters Week de leilões.

"O Stradivarius é... como um nome familiar para o violino... como o Picasso do mundo do violino", disse Helena Newman, presidente da Sotheby's Europe, à Reuters em Londres, onde o violino foi exposto ao público nesta sexta-feira.

"Estamos estimando o violino em cerca de 12 a 18 milhões de dólares, o que se encaixa confortavelmente no preço recorde já alcançado por um Stradivarius..."

Os violinos do italiano, que podem ser vendidos por milhões de dólares, são conhecidos por seu trabalho artesanal requintado, sendo que os mais procurados são os do "Período Dourado" de 1700 a 1720.

(Por Reim Nahaboo)