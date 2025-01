Violeta vira mocinha e salva personagem inesperado em 'Volta por Cima'

No capítulo desta sexta-feira (10) de "Volta por Cima" (Globo), Violeta tem uma ideia para tentar salvar Osmar de Gerson.

No final deste mesmo capítulo, Osmar sofre um atentado na frente de Madalena, Jão e Joyce. Trata-se de uma armação de Violeta para que o contraventor rival desista de atacar seu amado.

Osmar (Milhem Cortaz) e Violeta (Isabel Teixeira) no primeira capítulo de 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Jão é firme com Edson. Osmar é hostil com Joyce. Silvia se preocupa com Yuki. Joyce tenta descobrir com Jô o segredo de Osmar. Madalena conta para Jão sobre a conversa com Roxelle. Rosana pensa em falar com Gerson para ter notícias de Yuki. Gerson garante a Marco que se vingará de Osmar. Lucas descobre que Cida marcou um encontro com Alberto e finge estar doente. Madalena decide questionar Osmar sobre Cacá. Rosana afirma a Rique que Yuki está na casa de Gerson.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.