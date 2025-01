Uma das séries de suspense mais adoradas vai deixar a Netflix esse mês

"Como Defender Um Assassino", série estrelada por Viola Davis, deixará o catálogo da Netflix no fim de janeiro.

O que vai acontecer

Lançada em 2014, "Como Defender Um Assassino" (em inglês "How To Get Away With Murder") tem seis temporadas. Todas elas serão retiradas da Netflix.

O último dia para conferir a série protagonizada pela vencedora do Oscar (2016) Viola Davis é o próximo 31 de janeiro. A plataforma publicou um aviso nas redes sociais. "Como avisamos anteriormente em outubro, "Como Defender um Assassino" será removido do catálogo em 1º de fevereiro".

Por enquanto não há informações sobre outro streaming em que a série ficará disponível. Com isso, os brasileiros ficarão sem ter como assistir à produção, que foi finalizada em 2020.

Como avisamos anteriormente em outubro, "Como Defender um Assassino" será removido do catálogo da @NetflixBrasil em 1º de fevereiro. https://t.co/dfPTzzPiBL pic.twitter.com/OstIspv6Bp -- Portal Netflix BR | Fan Account (@netflix_portal) January 2, 2025

A história gira em torno de Annalise Keating (Viola Davis), uma professora de Direito e advogada criminal que seleciona cinco estudantes para trabalhar consigo. A partir daí, ela e seus pupilos investigam casos, mas acabam se envolvendo pessoalmente em uma trama de assassinato.

Viola Davis em 'How To Get Away With Murder' Imagem: Reprodução/Instagram

Por sua atuação, Viola Davis recebeu elogios da crítica e venceu o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática. Assim, tornou-se a primeira mulher afro-americana a ganhar esse prêmio.

Estão no elenco também: Alfred Enoch, Jack Falahee, Aja Naomi King, Matt McGorry e Karla Souza, Charlie Weber e Liza Weil.