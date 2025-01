Tony Ramos atualizou repertório musical para o Masked: 'Pedi um pen drive'

Tony Ramos estreia no elenco do The Masked Singer Brasil neste domingo (9). O ator, que soma quase 50 anos de novelas na emissora, foi convidado para levar seu conhecimento sobre teledramaturgia, tema da nova temporada, à bancada.

Em entrevista para Splash, ele conta como se preparou para a nova função, por que topou o convite e como foi trabalhar na produção.

Tony pediu um pen drive com músicas novas para se preparar para o programa. O pedido do ator por um pen drive pode causar estranhamento aos adeptos do streaming, mas Tony é decididamente mais "analógico".

Ele diz que quis ouvir novos artistas e, assim, identificar mais vozes e timbres. "Eu tenho um gosto musical muito eclético, mas muito já datado. [...] Tem uma gama de novos cantores e cantoras e duplas que eu não tinha ideia. Eu fiquei ouvindo esse pen drive antes de começar a gravar o programa", diz.

Além de preferir o pen drive ao streaming, Tony também só lê jornais físicos e não tem perfis nas redes sociais. Ele recebe três jornais em casa todas as manhãs, que lê tomando café. Além disso, também adora ler livros: "Se você quer uma informação mais completa, científica, não basta dar um Google. Tem que ler, pegar um livro", afirma Tony, que cita Lira Neto e Eduardo Bueno entre autores que gosta de ler.

Nunca tive rede social. Não contem comigo. Não vou ter. Claro que eu não sou contra rede social, mas não tenho o menor prazer de saber da vida dos outros. Tony Ramos

Tony também não é muito adepto do WhatsApp e costuma se comunicar com os amigos por email. "Não me ponha em um grupo de WhatsApp, porque eu não entro. Meus colegas sabem disso. Virou até uma piada, porque eu não entro. 'Não põe o Tony, não, que ele não vai nem responder.' Eu nem olho", brinca.

O convite para o programa instigou e empolgou o ator para fazer algo novo. "A contrapergunta que eu sempre fiz e faço é: 'Por que eu não deveria fazer [o programa]?'", questiona.

Eu quero conhecer isso de um programa musical de entretenimento que, na verdade, é um grande show. É uma adivinhação que propõe uma interação da plateia e não só a daqui, mas em casa. Tudo isso me deu elementos para dizer: 'Por que não? Vamos fazer!' Tony Ramos

Ele não entrega muito sobre o desempenho como jurado, mas diz que já acertou pelo menos um palpite. "Estou indo razoavelmente bem. Insisto muito no timbre vocal quando o mascarado canta, porque quando eles falam a voz é distorcida, não adianta nada", conta.

O ator elogia o elenco e diz que o Masked entregará programas da "melhor qualidade". "São programas da melhor diversão, tenho consciência disso. Eliana conduz lindamente bem e, com esses colegas todos aqui, é uma grande farra.

O elenco do The Masked Singer Brasil reunido: Tony Ramos, Kenya Sade, Belo, Eliana, Tatá Werneck e Sabrina Sato Imagem: Globo/ Maurício Fidalgo

Belo diz que programa foi "grato presente" em ano difícil

O músico conta que aceitou o convite assim que foi convidado por ser fã do programa e do elenco. "Quando eu vi essa bancada de jurados, Tony Ramos, Tatá Werneck, Sabrina Sato e eu... Caralh*, que loucura, cara. [...] Foi um grato presente nesse ano de 2025. Foi uma vitória, vai ser um marco na minha carreira."

Belo embarcou no Masked Singer em um ano produtivo, cheio de projetos na Globo. Ele lançou o documentário "Belo: Perto Demais da Luz", no Globoplay, participou da série "Arcanjo Renegado", vai lançar um projeto audiovisual depois do Carnaval e está no elenco de "Verônica", série que deve ser lançada neste ano. Ele também atuou no filme brasileiro "Caindo na Real" e comandou o Navio do Belo.

Tudo que está vindo eu estou abraçando. É um ano em que eu quero trabalhar muito, até para esquecer das coisas que passaram. A separação, tudo que está acontecendo. Eu coloquei a minha cabeça no trabalho para viver a vida mais leve. A música sempre salva em todos os momentos da minha vida. Até nos momentos ruins, ela sempre me colocou para cima, sempre me colocou em outro lugar. Belo

Impressionado com a produção do reality, quer levar o que viu no programa para seus shows. "Eu vi muita arte. Eu vi uma produção muito grandiosa, musical, audiovisual, com os bonecos, os personagens, os temas, os encaixes. É um nível muito alto e foi um privilégio trabalhar com toda essa galera. É um programa mágico."

Belo achou que seria fácil acertar os palpites, mas diz que o ofício de cantor não ajudou muito no programa. "Estou me divertindo muito. É muito difícil. Tem muita pegadinha, tem muita coisa. Não dá pra ir sempre pela voz, porque tem a distorção pra gente realmente não saber quem tá cantando."

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil estreia neste domingo (12) na TV Globo, depois de Temperatura Máxima.