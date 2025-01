Sabrina Sato faz videochamada com Preta Gil após casar com Nicolas Prattes

Sabrina Sato, 43, recebeu uma videochamada de Preta Gil, 50, em plena cerimônia de casamento com Nicolas Prattes, 27.

O que aconteceu

O casal de atores conversou com a cantora tão logo foi oficialmente declarado marido e mulher. "Vocês estão muito lindos! Estou muito emocionada por vocês! Aproveitem!", disse a filha de Gilberto Gil aos pombinhos. "Me casei, amiga! Me casei!", vibrou Sabrina. "Graças a Deus!", comemorou também Preta, que compartilhou nos stories de seu Instagram uma gravação do diálogo virtual.

Preta não pôde comparecer ao casamento de Sabrina e Nicolas por motivos de saúde. Ela está internada desde o fim de dezembro, recuperando-se de uma cirurgia a que se submeteu dias antes do Natal, em mais uma etapa de seu tratamento contra o câncer.

Sabrina prometeu dar ainda uma segunda festa para comemorar o enlace, na qual espera contar com a presença da cantora. "Aqui foi só uma prévia. Na festona do nosso casamento, você vai ter que cantar. Fica bem, amiga", disse a 'japa'.