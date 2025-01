Variety aposta em Fernanda Torres como indicada ao Oscar de melhor atriz

A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro esquentou a corrida para o Oscar e aumentou as apostas na atriz com a imprensa internacional. A revista americana Variety realizou uma previsão na quinta-feira (9) de quem fará parte da categoria melhor atriz no maior prêmio do cinema, e colocou a protagonista de "Ainda Estou Aqui", longa de Walter Salles, como uma das indicadas.

Para o veículo, o Globo de Ouro deu "dicas cruciais" sobre as performances da temporada: "Na categoria de drama, com celebridades como Angelina Jolie ("Maria") e Nicole Kidman ("Babygirl") que tinham predileção para ganhar, a atriz brasileira Fernanda Torres surpreendeu ao levar o prêmio pelo drama de língua não-inglesa "Ainda Estou Aqui".

E completou: "A vitória deu a Torres um impulso crucial em uma categoria que é notoriamente difícil para artistas internacionais em segurar a atenção do Oscar."

Para a revista, Pamela Anderson, pela vitória no SAG Awards com "The last Showgirl", e Demi Moore, com o Globo de Ouro em "A Substância", também fazem parte da acirrada disputa, além de Cynthia Erivo para o musical "The Wicked".

Os indicados para o Oscar serão anunciados no dia 19, após adiamento por conta dos incêndios florestais em Los Angeles.

Confira todas as apostas para a categoria de melhor atriz, segundo a Variety: