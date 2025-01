Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 11 a 25/1

Beatriz conta para Beto que Clarice é sua mãe biológica. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Sábado, 11 de janeiro

Carmem pede que Zélia/Odete retorne em outro momento ao abrigo. Beatriz e Beto reatam o namoro. Beatriz confronta Basílio. Ronaldo conforta Bia. Celeste aconselha Edu a mostrar as fotos comprometedoras de Nelson para Anita. Alfredo sofre com a partida de Anita. Iolanda se emociona com o apoio de Ana Maria. Anita se declara para Alfredo. Raimundo proíbe Celeste de namorar Edu. Lucinha revela a identidade de Beatriz e Clarice para Zélia/Odete. Beatriz conta a Beto que Clarice é sua mãe.

Segunda-feira, 13 de janeiro

Beto conta a Beatriz sobre a amnésia de Clarice. Carmem desconfia de Zélia. Celeste fica contra Raimundo. Alfredo e Anita sofrem por sua paixão. Zélia se passa por Clarice. Beto aconselha Raimundo. Topete tenta burlar o regulamento do campeonato de boliche. Jacira ajuda Alfredo. Celeste conta a Edu que Raimundo proibiu o namoro dos dois. Raimundo decide assinar o desquite de Lígia. Zélia reúne todas as provas de que Beatriz é filha de Clarice, e Bia é neta de Arlete. Clarice desperta da sedação.

Terça-feira, 14 de janeiro

Clarice desperta e Juliano pede que o médico aplique a sedação novamente. Lígia agradece a Raimundo. Edu e Celeste prometem ficar juntos. Ronaldo desconfia de armação no campeonato de boliche. Arlete sente falta da foto de Valéria com sua neta. Bia nega que esteja envolvida com Ronaldo. Beatriz conta a Carmem o que descobriu sobre Clarice. Arlete confronta Zélia. Ana Maria aconselha Guto. Edu e Guto planejam ajudar Anita. Arlete diz a Juliano que Zélia descobriu seu segredo. Zélia chantageia Juliano e Maristela.

Quarta-feira, 15 de janeiro

Maristela e Juliano se desesperam. Basílio tem a chance de se redimir com Beatriz. Renê flerta com Ana Maria. Basílio pede perdão a Beto. Ulisses pede que Vinícius deixe o boliche. Alfredo e Anita sofrem. Edu pede que Anita deixe que ele namore Celeste às escondidas. Juliano vela o sono de Clarice. Carmem chega ao Rio de Janeiro. Raimundo vê Celeste beijando Edu. Celeste pede para morar com Teresa. Nelson volta para casa. Maristela e Juliano fazem uma contraproposta para Zélia.

Quinta-feira, 16 de janeiro

Zélia faz um acordo com Maristela e Juliano. Carmem repreende as atitudes de Basílio. Anita, Guto e Edu se apoiam contra Nelson. Teresa pede que Raimundo a deixe conversar com Celeste. Clarice desperta da nova sedação e Juliano e Maristela pedem que o médico a mantenha nesse estado. Bia se assusta com o estado de Clarice. Teresa pede ajuda a Lígia. Ulisses contrata Vinícius. Guto termina o namoro com Eugênia. Carmem e Beatriz vão até a casa dos Alencar. Zélia revela a Juliano e Maristela que Beatriz é a filha biológica de Clarice.

Sexta-feira, 17 de janeiro

Juliano ordena que Coralina dê um jeito de afastar Beatriz e Carmem de sua casa. Anita se desespera com a volta de Nelson. Celeste se acomoda na boate de Lígia. Raimundo lamenta com os filhos. Alfredo procura Anita. Guto conhece Vinícius. Celeste agradece Lígia. Juliano rejeita Marlene. Beatriz se preocupa com Clarice. Teresa visita Clarice. Iolanda pede a Ana Maria para conhecer Renê. Maristela sonda Basílio sobre Beatriz.

Sábado, 18 de janeiro

Juliano se assusta com a intenção de Maristela de atentar contra a vida de Basílio e Beatriz. Celeste começa a se aproximar de Lígia. Anita enfrenta Nelson. Basílio deduz que a família Alencar sabe a identidade de Beatriz. Beto vai com Beatriz visitar Clarice, mas a encontram dormindo. Ronaldo provoca Bia. Sérgio aconselha Alfredo sobre Teresa e Anita. Basílio ouve a conversa de Maristela e Juliano planejando um acidente com ele e Beatriz. Bia defende Celeste, que é atacada por uma aluna na Magnifique sobre o desquite de seus pais. Carmem tem um mau pressentimento sobre Beatriz. Durante sua fuga com Beatriz, Basílio perde o controle do automóvel.

Segunda-feira, 20 de janeiro

Basílio e Beatriz sofrem um acidente. Clarice desperta chamando por Beatriz. Basílio diz a Beatriz que ninguém pode saber que os dois estão vivos. Lígia conversa com Celeste sobre sua separação. Guto e Edu repreendem Nelson. Vinícius convida Guto para ir ao cinema. Beto questiona Juliano e Maristela. Jacira confessa a Alfredo que envia cartas para Eugênia como se fosse um admirador secreto. Renê causa uma boa impressão em Iolanda. Clarice e Beto se desesperam com o anúncio da suposta morte de Beatriz. Basílio e Beatriz pedem abrigo a Carmem.

Terça-feira, 21 de janeiro

Carmem acolhe Beatriz e Basílio. Maristela e Juliano comemoram o sucesso de seu plano. Beto procura Glorinha e acusa Juliano pela morte de Beatriz. Zélia pressiona Maristela por sua sociedade na empresa. Marlene indica Anita para ser vendedora na Perfumaria Carioca. Eugênia pensa em como voltar com Guto. Sérgio tem uma nova ideia para o programa de Alfredo. Glorinha e Beto chegam em Petrópolis, e Beatriz se mostra para os dois. Carlito alerta Iolanda sobre Renê. Eugênia decide dar aulas particulares. Guto aceita sair com Vinícius. Juliano e Maristela procuram Carmem.

Quarta-feira, 22 de janeiro

Carmem finge culpar Clarice pela morte de Beatriz. Raimundo confronta Celeste. Alfredo sonha com Anita. Nelson maltrata Anita, e Guto e Edu ajudam a mãe. Clarice desperta. Eugênio e Violeta visitam Raimundo. Eugênia dá aulas particulares a Topete. Carlito confirma suas desconfianças sobre Renê. Guto se diverte com Vinícius. Beatriz elabora um plano para se apresentar para Clarice.

Quinta-feira, 23 de janeiro

Basílio teme o plano de Beatriz. Todos se preparam para o desfile de moda da Tecelagem Tropical. Jacira e Teresa incentivam Eugênia a desfilar. Vinícius conta a Guto que seu pai o expulsou de casa. Violeta repreende Eugênio por apoiar as falas de Raimundo sobre Lígia. Nelson furta o salário de Edu. Violeta enfrenta Maristela e apoia Clarice a inscrever moças do Gente Fina no desfile de moda. Celeste apoia Lígia. Carlito desmascara Renê. Bia sente ciúmes de Alice com Ronaldo. Beatriz flagra um dossiê sobre Juliano entre os pertences de Basílio.

Sexta-feira, 24 de janeiro

Basílio explica o conteúdo do dossiê contra Juliano. Ana Maria e Carlito aplicam uma lição em Renê. Alfredo e Anita sofrem. Violeta acredita que Eugênio a esteja traindo. Topete se anima com o resultado das aulas particulares com Eugênia. Zélia firma sua sociedade com Juliano e Maristela. Jacira arma para que Eugênia acredite que Topete é seu admirador secreto. Lígia promete ajudar Celeste a desfilar. Anita se recusa a jantar com Nelson. Beatriz se prepara para encontrar Clarice.

Sábado, 25 de janeiro

Beatriz chega ao camarim do desfile. Arlete vê Bia nos corredores da TV. Eugênio não compreende a raiva de Violeta em relação a ele. Tem início o desfile de moda da Tecelagem Tropical. Guto convida Vinícius para sair novamente. Anita reclama de Nelson com Marlene. Eugênio tenta surpreender Violeta com a ajuda de Verinha. Nelson tira a coleira de Laika. Orlando se surpreende ao ver Ana Maria e Iolanda no desfile.