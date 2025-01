Sortudo: homem diz ter comprado PlayStation 4 por menos de 30 reais

Já pensou em comprar um videogame por menos de R$ 30? Não é preciso ter um para saber que um console custa bem mais do que isso. Curiosamente, um usuário da rede social Reddit disse que conseguiu esse feito.

O que aconteceu

Sob o nickname 'narfnerdmods', o usuário da Reddit revelou que encontrou um Playstation 4 à venda por apenas US$ 4,34 em uma loja de usados. A postagem do internauta, publicada no dia 11 de dezembro, chocou os amantes de games. "São 4 dólares, isso não acontece todo dia e por cima disso o PS4 ainda tem jogos incríveis e você consegue os jogos físicos muito baratos também. Fez um ótimo negócio no geral", disse um seguidor.

Para comprovar a "pechincha", ele publicou algumas fotos na comunidade do Playstation. Na nota consta que o valor original era de US$ 4,99, mas há um desconto obtido com um cupom. Assim, ele teria adquirido o console por US$ 4,34 (por volta de R$ 26). Não foram divulgadas informações sobre o local da compra.

Usuário do Reddit afirmou ter comprado PS4 por menos US$ 5 Imagem: Reprodução/Reddit

O valor impressiona, pois pela postagem é possível conferir que o videogame está em bom estado. Segundo o internauta, o console estava em meio a eletrodomésticos.

Para ligar o videogame, ele disse que emprestou um controle de um amigo e usou um cabo que tinha em casa. 'Narfnerdmods' contou que seu filho sonhava em ganhar um Playstation 5 de presente de Natal para jogar Spider Man.