Paulo Goulart Filho incia carreira corretor de imóveis nos EUA

Paulo Goulart Filho, 59, deu um novo rumo a sua vida profissional.

O que aconteceu

Após mais de quatro décadas de dedicação às artes, o ator, agora, trabalha como corretor de imóveis de luxo em Orlando, nos Estados Unidos. O artista contou, como foi a decisão de investir no ramo imobiliário no exterior. "A vida é feita de desafios, e eu gosto de abraçá-los. Continuo sendo ator, mas agora com novas histórias para contar — e algumas delas se passarão aqui, em Orlando".

Paulo, porém, não deixa a carreira artística. Ele segue tocando projetos como ator e diretor. "Minha essência é artística, e nunca vou deixar de atuar. Essa nova fase é um complemento, uma forma de ampliar meus horizontes e trazer novas experiências para minha vida profissional e pessoal".

Goulart integrou novelas como Éramos Seis (1977), O Campeão (1996), Alma de Pedra (1998) e Chiquititas (2014). O mais recente trabalho na TV do ator foi Gênesis (2021), na Record.