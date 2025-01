Vai morrer? O destino mais que inesperado de Viola em 'Mania de Você'

Viola vai morrer em "Mania de Você" (Globo)? A personagem interpretada por Gabz começa a traçar seu novo destino na novela das 21h.

O que vai acontecer

Após sobreviver a um acidente aéreo, Viola ressurge para Mavi (Chay Suede), que fica novamente encantado pela ex. Ele e Luma (Agatha Moreira) farão uma proposta para que a chef volte a trabalhar no resort.

Calculista, Viola aproveita a parceria que firma com Volney (Paulo Rocha) para se vingar de Mavi e Luma. Ela rejeita os conselhos de Rudá (Nicolas Prattes), que a quer longe do perigo, e assume uma posição de justiceira com as próprias mãos.

Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Para enganar Luma e Mavi, Viola finge que perdeu parte de sua memória. No decorrer dos capítulos, ela vai destrinchando todas as faces de sua vingança.

Segundo o autor, nesta nova fase de "Mania de Você", Viola não deve apresentar qualquer vestígio de leveza genuína. A personagem não deverá morrer - como boa parte do público havia pedido -, mas sim formalizar seu golpe final nos últimos capítulos da trama.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.