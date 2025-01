Novo casamento inusitado movimenta os próximos capítulos de 'Cabocla'

Nos próximos capítulos da novela "Cabocla" (Globo), Chico da venda (Cláudio Galvan) e Ritinha (Aisha Jambo) irão se casar.

O que vai acontecer

Após o casamento duplo de Mariquinha (Carolina Kasting) com Tobias (Malvino Salvador) e Tina (Maria Flor) com Tomé (Eriberto Leão), chegou a vez de Chico da venda (Cláudio Galvan) e Ritinha trocarem alianças. O moço passa a perna em Zaqueu (Alexandre Rodrigues) que também era apaixonado pela fiel escudeira de Belinha (Regiane Alves).

Porém, o enlace não acontece da maneira tradicional. Tudo começa quando Emerenciana (Patrícia Pillar) manda Ritinha ajudar Bina (Jussara Freire) no hotel.

A principio, moça parece não gostar muito da ideia, pois não quer se encontrar com Chico. No hotel, ela se mostra ainda mais contrariada quando a esposa de Zé da Estação (Otávio Augusto) diz que é o moço quem vai levá-la de volta para a fazenda. Principalmente porque ouviu o caboclo dizer a Bina que, se tiver mesmo que levar Ritinha, é capaz de não se conter e fazer uma besteira no caminho.

Quando Chico e Ritinha chegam na fazenda, Emerenciana estranha o comportamento de ambos. Ela ouve a afilhada contar para Belinha que o homem a beijou.

Emerenciana conta para Boanerges (Tony Ramos) sobre a saliência de Ritinha e Chico. Possesso porque o caboclo desrespeitou sua afilhada, o coronel vai buscá-lo na venda e o obriga a se casar com ela na presença do delegado e, claro, do vigário.

Todos na vila ficam surpresos com o casamento repentino. Na estação, Zuca (Vanessa Giácomo) ergue um brinde aos noivos e ri muito quando descobre a verdade: a tal saliência não passava de uma mentira armada pelos dois para se casar rapidamente e sem despesas.

A reprise de "Cabocla", novela de 2004, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar de segunda a sábado, logo após o Jornal Hoje, na Globo.