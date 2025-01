Musical 'Titanique' coloca alegria e Celine Dion no centro do palco

Por Sarah Mills

LONDRES (Reuters) - Imagine se a cantora Celine Dion estivesse no Titanic, tivesse sobrevivido ao acidente e quisesse revisitar sua versão dos fatos. Essa é a premissa do musical "Titanique", que estreou no West End de Londres.

Apresentando canções do catálogo de Dion, o tom leve do espetáculo é uma ruptura com os relatos anteriores mais sombrios da história do navio transatlântico que bateu em um iceberg e afundou em 1912.

A peça mistura elementos do enredo da versão cinematográfica de 1997, estrelada pelos atores Kate Winslet e Leonardo DiCaprio como os amantes Rose e Jack, e outras referências da cultura pop.

Tye Blue, que dirige e também escreveu o musical junto com os atores e escritores Constantine Rousouli e Marla Mindelle, descreve-o como "uma máquina de alegria".

A história é contada pelos olhos da personagem Celine Dion, interpretada por Lauren Drew.

"É uma carta de amor a Celine Dion...., uma homenagem a ela, à sua arte e à sua força", disse Drew ao sair do palco. "É a personificação completa de sua excentricidade, sua loucura e seu talento. Por isso, adoro poder fazer isso todas as noites."

Blue disse que a equipe de Dion foi assistir ao show depois da estreia em Nova York e que "eles adoraram" e "meio que não oficialmente nos deram sua bênção".

A trilha do musical inclui faixas como o sucesso premiado de "Titanic", "My Heart Will Go On", e "All by Myself", de Eric Carmen, que Dion lançou em 1996.