Ator de 'The Walking Dead' e 'County Rescue' morre aos 32 anos

Keller Fornes, ator da série "County Rescue", morreu aos 32 anos no final de 2024, na cidade de Eastland, no Texas, EUA.

O que aconteceu

Segundo a revista Variety, o óbito aconteceu em 19 de dezembro, mas só veio a público nesta semana. "Nós estamos profundamente tristes com o falecimento de Keller Fornes. Ele era uma pessoa especial e talentosa como ator, escritor e diretor, bem como cantor e músico. Nossas orações estão com sua família e com todos aqueles a quem ele tocou", informou em nota oficial a Great American Media, produtora da série que o projetou.

Keller interpretou Griffin em "County Rescue" e se preparava para voltar na segunda temporada do programa, que inicia gravações no fim deste mês. A atração é um drama médico de fundo cristão, produzido e veiculado pelo canal Great American Family.

O ator é recordado também por ter feito uma participação no seriado "The Walking Dead". Ele participou de um dos episódios iniciais da terceira temporada da história, em 2012, dando vida a um soldado.