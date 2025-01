Masp amplia período de funcionamento e anuncia gratuidade às sextas-feiras

O Museu de Arte de São Paulo - o Masp - anunciou na quinta-feira, 9, importantes mudanças no seu horário de funcionamento e na sua política de gratuidade às sextas-feiras. A partir desta sexta, 10, o museu permanece aberto até as 21 horas às sextas. Anteriormente, o local fechava às 18 horas.

O Masp também noticiou que haverá gratuidade entre as 18 horas e 20 horas do respectivo dia.

O último horário de entrada, às sextas, será às 20 horas, mas os visitantes podem permanecer no local até as 21 horas.

Os ingressos devem ser obtidos no site da instituição. A ação é patrocinada pela B3, a bolsa de valores brasileira.

A nova gratuidade, no entanto, em nada altera o funcionamento dos demais dias no museu.

O Masp continua a ser gratuito às terças-feiras.

O novo prédio do museu, que tem previsão de ser inaugurado em abril deste ano, também será contemplado pela nova política.

Com 14 andares e 7.821 m², o edifício, localizado ao lado do Masp, vai se chamar Pietro Maria Bardi, em homenagem ao primeiro diretor artístico do museu.

Já a atual sede passará a se chamar Lina Bo Bardi, tributo à arquiteta que projetou o edifício considerado um marco urbanístico da cidade.

O vão livre do edifício também passará a ser utilizado pelo museu em 2025.

Após ganhar a concessão do espaço em 2024, a instituição planeja transformá-lo em mais um espaço do Masp, realizando exposições e também a instalação de mobiliário e a disposição de esculturas, de modo a fomentar o uso como uma praça pública, aberta a todos.