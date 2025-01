Lívia Andrade posa de biquíni no México e é elogiada: 'Sereia'

Lívia Andrade, 41, dividiu momentos de suas férias com os seguidores nesta sexta-feira (10).

O que aconteceu

A apresentadora postou uma série de fotos de biquíni no Instagram. Ela mostrou um pouco da viagem ao México com o namorado, o empresário Marcos Araújo.

Lívia escolheu um modelo sem alças azul-turquesa, combinando com os tons do mar ao fundo. "Azul da cor do mar", escreveu ela, falando sobre os tons do visual.

As fotos foram muito elogiadas nos comentários do post. "A própria sereia", disse uma seguidora. "Um lindo colírio para esquentar o fim da tarde", comentou outro perfil. "Eita, que este corpito tá mil", falou uma fã.

Nos stories do Instagram, a integrante do elenco do "Domingão" ainda postou cliques em clima romântico com o namorado. Em um vídeo, Lívia e Marcos aparecem aos beijos durante uma celebração.