Gustavo Mioto embarca em cruzeiro da ex, Ana Castela

Gustavo Mioto, 27, está marcando presença no cruzeiro de sua ex-namorada, Ana Castela, 21.

O que aconteceu

O cruzeiro teve início na quinta-feira (09), em Santos, litoral Sul de SP. O cantor e a cantora terminaram o relacionamento há menos de 1 mês.

O artista entrou na embarcação nesta sexta-feira (10), no litoral de Búzios, no Rio de Janeiro. O sertanejo irá se apresentar na segunda noite do 'Férias com a Boiadeira em Alto-mar', a bordo do MSC Seaview.

Em dezembro de 2024, eles terminaram pela terceira vez. A boiadeira e o músico começaram a namorar em 2023, com muitas idas e vindas. Em 13 de dezembro, a assessoria de Mioto confirmou o término. por meio da assessoria de imprensa do cantor.

Mais cedo, Gustavo compartilhou, nos stories de seu Instagram, um vídeo da chegada ao navio. No feed, ele postou duas selfies dentro da cabine onde está acomodado. "Nada com nada no mar #MiotoNoMar", escreveu o artista na legenda da publicação.