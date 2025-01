Game mistura personagens de 'Sword Art Online' com outros isekais

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o UOL | Mundo dos Animes. Clique aqui para seguir.

Foi anunciado o jogo "Isekai - Isekai" para celulares, um game que promete fazer um crossover de personagens de vários animes isekai. Confira o trailer de revelação do jogo:

"Isekai" é como são chamadas as histórias de personagens que morrem e ressuscitam em um mundo de fantasia. O termo acabou abraçando também outros tipos de histórias, como de pessoas que viajam no tempo ou que estão presas em outras realidades/dimensões.

O trailer de divulgação confirma que teremos personagens dos seguintes animes: "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation", "That Time I Got Reincarnated as a Slime", "Sword Art Online", "Shangri-La Frontier", "Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill", "I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability", "As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World", "Reincarnated as a Sword" e "O Tio de Outro Mundo".

Infelizmente o jogo não tem previsão de chegar ao ocidente.

Dragon Ball Imagem: Reprodução

Quer testar seus conhecimentos sobre "Dragon Ball Z"? Mostre para seus amigos que você sabe responder mais rápido um teste com 8 perguntas sobre o famoso anime clicando aqui.

A editora "Comix Zone" anunciou que publicará uma nova edição do clássico mangá "Old Boy", de Garon Tsuchiya e Nobuaki Minegishi. Ele conta a história de um homem que fica preso por 10 anos em um quarto com uma televisão e, após sair, ele fica desconfiado de tudo. "Old Boy" ganhou alguns filmes bem queridos pelos fãs de cinema. O mangá será uma edição em 3 volumes.

A Panini lançará o mangá "Jojo's Bizarre Adventure: Parte 7 - Steel Ball Run" no Brasil, de acordo com uma pré-venda iniciada em sua loja. O mangá é o primeiro a não ser uma sequência das partes anteriores e se passa nos Estados Unidos, no ano de 1890, em meio à Steel Ball Run, uma corrida que atravessa o país. Essa fase da história ainda não tem anime, mas rolam boatos de que será anunciado ainda em 2025.

Foi confirmada oficialmente a próxima temporada de "Precure", intitulada "You and Idol Precure". A nova série, que substitui "Wonderful Precure", terá como tema o mundo da música. A protagonista é Uta, uma jovem que sonha ser cantora. Ao encontrar uma fadinha ela ganha poderes para se transformar em Cure Idol, uma guerreira que defenderá as pessoas.

O primeiro volume do mangá "Ichi the Witch" está esgotado no Japão. A história se passa em um mundo onde bruxas protegem os humanos de monstros, mas tudo muda quando o jovem Ichi revela um poder especial, podendo se tornar o primeiro bruxo homem do mundo. O último mangá da Jump que conseguiu essa façanha de esgotar foi "Kagurabachi", um dos atuais sucessos da revista e que será em breve publicado no Brasil.

O game "Ghost of Tsushima" ganhará um anime na Crunchyroll em 2027. A série é ambientada na Ilha de Tsushima, quando tudo que resta entre a ilha principal do Japão e a imensa frota invasora dos mongóis. Jin Sakai é um corajoso guerreiro samurai e está decidido a fazer o que for preciso para proteger seu povo e recuperar seu lar.