Existe alguma estratégia para você ganhar na loteria? A ciência explica

Ganhar na loteria já é difícil. Agora, imagine ganhar duas vezes o prêmio em pouco tempo? Esse foi o feito do cantor Edésio Nascimento, conhecido como "Milionário do Brega", que vive no interior do Maranhão. O mais impressionante foi que ele conseguiu a façanha com a diferença de três meses. Somando as duas premiações, ele diz que ganhou cerca de R$ 1,8 milhão.

Nascimento revelou que segue uma estratégia: apostar junto com outras pessoas, nos famosos bolões, e todos os dias. Mas, afinal, será que existe mesmo uma tática para faturar na loteria? Bom, a matemática, ciência do raciocínio lógico, pode responder a essa pergunta de um milhão de reais (ou mais).

Partindo da premissa de que os jogos são, em sua totalidade, honestos, todos os números envolvidos nas apostas têm a mesma chance de sair. Ou seja, o segredo está mesmo na aleatoriedade.

Números aleatórios

Além de todos os sorteios serem aleatórios, outra característica importante é que eles são independentes. Isso significa que o resultado de um sorteio não influencia no resultado de nenhum outro.

Dessa forma, não há nada que impeça uma certa combinação de já ter aparecido outras vezes e o mesmo pode ser dito de uma combinação que nunca aconteceu.

Os números sorteados em concursos passados já foram analisados e não existe um padrão evidente que vá na contramão da hipótese de aleatoriedade.

Por conta disso, não importa se você aposta com certa frequência ou não, as chances de adivinhar os números são as mesmas.

Quanto mais você aposta, mais aumenta suas chances

Ao mesmo tempo, quanto mais uma pessoa aposta, maior será a sua chance de acertar. E não porque você sabe os números que irão sair, mas porque você está jogando várias vezes.

Em apenas um bilhete simples da loteria, você paga R$ 6 e tem a chance de 1 em 50 milhões, aproximadamente, de ganhar. Se quiser dobrar ou triplicar essa chance, basta desembolsar o dobro ou o triplo.

A única maneira de aumentar as suas chances de ganhar é se você fizer mais jogos. No caso de bolões, por mais que o prêmio tenha que ser dividido com outras pessoas, a vantagem é que você tem muito mais chances de ganhar do que se fosse jogar sozinho.

Segundo o site das loterias da Caixa, a probabilidade de ganhar com uma aposta simples de seis números é de uma em 50.063.860, ou seja, há em torno de 50 milhões de combinações diferentes de jogos da Mega Sena.

Loteria não é investimento

Considerar as apostas na loteria como investimento é um péssimo negócio, afinal, o retorno esperado na maioria dos casos é negativo, gerando prejuízo.

Logo, para ganhar na loteria, é preciso jogar. Quanto mais você joga, maiores são as suas chances de levar para casa a bolada da vez. Ao mesmo tempo, o risco de perder dinheiro nesse processo é ainda mais alto.

Fontes: Carlos Alberto de Bragança Pereira, professor do IME (Instituto de Matemática e Estatística) da USP, Flávio Bambirra Gonçalves, professor de estatística da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Moacyr Alvim, professor da EMAp (Escola de Matemática Aplicada) da FGV, Régis Varão, professor e pesquisador em matemática da Unicamp Régis Varão.

*Com informações de reportagem publicada em 22/09/2021