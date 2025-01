Estrutura de vidro cria clima de 'casa de vidro do BBB' em shopping do RJ

Uma cozinha de vidro foi montada no Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio, para embalar a estreia do BBB 25 (Globo). A estrutura faz parte de ação da Seara, patrocinadora do reality show que estreia no dia 13 de janeiro.

O que aconteceu

Espaço interativo ficará no shopping entre os dias 12 e 15 de janeiro. A estrutura de vidro permitirá ao público ver de perto as gravações de conteúdos, atividades culinárias e a interação de convidados especiais.

Os ex-BBBs Amanda Meireles, Flavia Viana, Rafa Kalimann e Sabrina Sato participaram das dinâmicas da cozinha de vidro. Além dos convidados, os chefs de cozinha Tommy, Ju Lima e Claude Troisgros irão trazer dicas culinárias.

BBB 25: Cozinha de Vidro será colocado em shopping do Rio de Janeiro Imagem: Divulgação/Seara

A ex-BBB Rafa Kalimann e o Chef Claude Troisgros serão os anfitrões da ação da Seara. Eles serão responsáveis por conduzir as atividades e criar um clima aprendizado e entretenimento com o público.

Entre os dias 12 a 15 de janeiro, a Cozinha de Vidro ficará disponível para entrada e visitação do público. Ainda contará com a participação de influenciadores que aparecerão de surpresa, como a ex-BBB e apresentadora Sabrina Sato.

A Cozinha de vidro, criada pela Seara em parceria com a WMcCANN e a NOIZE, agências que também assinam a estratégia da marca no BBB 25, servirá como um estúdio para gravação de conteúdos.

O Big Brother Brasil 25 estreia no próximo dia 13 de janeiro. O reality show vai ao ar após a novela Mania de Você. Nesta temporada, a novidade é que os brothers entram em duplas para concorrer ao prêmio que pode chegar a R$ 3 milhões.