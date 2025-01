Esse nome importante do Camarote será o grande vilão do BBB 2025?

Diego Hypólito é um dos confirmados no BBB 25, e entra em dupla junto com Daniele, sua irmã. Durante o Central Splash desta sexta-feira (10), Chico Barney apontou que o ex-atleta tem fama de ser "intragável". Splash discutiu no Canal UOL se ele pode ser o vilão desta temporada.

Fiquei sabendo que cada sorriso que ele dá é um sorriso de falsidade, de mentira e de desgostos. Ele não gosta de se misturar, ele não quer saber de ninguém. Então fico muito curioso o quanto ele vai sustentar essa simpatia que nos vemos na foto [de divulgação do BBB].

Chico Barney

Lucas Pasin alega que os boatos sobre a personalidade de Diego são reais. Ainda, a presença de Daniele como sua dupla é, justamente, para equilibrar as coisas.

O Diego vai ser, com certeza, a pessoa mais difícil de lidar nessa casa. A convivência com o Diego não vai ser fácil [...] Pode ser que a gente ame por esse lado, mas com certeza ele vai ser o vilão e ela vai ser a assistente do vilão.

Lucas Pasin

Daniele já tem uma trajetória em realities, ela participou do Power Couple, da Record e foi considerada por Chico Barney como uma grande planta no programa. Ele acredita que sua escalação para o BBB foi justamente para criar um contraponto com Diego.

Já tem muita gente apostando que ele vai ser o vilão da temporada, mas eu sempre digo que a gente pode sempre se surpreender, que o enredo nunca é o mesmo, que a pessoa se comporta de acordo com quem está no entorno dela. Não é o mesmo elenco do Power Couple

Bárbara Saryne

