Sabrina Sato usou vestido de noiva inspirado em Lady Di; veja curiosidades

Sabrina Sato, 43, e Nicolas Prattes, 27, se casaram nesta sexta-feira (10). Do vestido da noiva até o estilo da cerimônia, o matrimônio foi marcado por várias curiosidades.

O que aconteceu

O casal oficializou os votos em uma cerimônia intimista na Fazenda Boa Vista. Apenas cem pessoas, entre amigos e familiares, foram convidados para o evento na fazenda, que fica no município de Porto Feliz e conta com uma propriedade de 12 milhões de metros quadrados.

Sabrina usou um vestido inspirado na princesa Diana. O modelo exclusivo, assinado pelo estilista Giambattista Valli, remete ao que Lady Di usou no seu casamento com o rei Charles III. O visual contou com um longo véu, muito volume nas mangas e um corset.

A noiva usou dois vestidos no evento e trocou de roupa. Passada a cerimônia, Sabrina escolheu um modelo da grife Chloé para seguir na festa do casamento.

Sabrina e Nicolas optaram por não ter padrinhos. O casal decidiu que a cerimônia seria uma celebração simples, por isso não elencaram madrinhas e padrinhos para seu casamento.

Os noivos convidaram um time de estrelas para o casamento. Ana Maria Braga, Junior Lima, Maya Massafera, Fernanda Rodrigues, Fernanda Motta estavam lá, além de Mart'nália, que conduziu o show da cerimônia.

O menu do jantar contou com comida italiana e frutos do mar. Entre as entradas, estavam canapés de steak tartare, camarão com creme de limão siciliano, focaccia com tomate e queijo de cabra, além de bruschettas clássicas com tomate e brie com presunto.

Sabrina e Preta Gil ainda protagonizaram um momento emocionante. Durante o casamento, a apresentadora fez uma chamada de vídeo com a cantora, que não conseguiu estar na festa porque segue em recuperação após uma grande cirurgia para retirar um tumor. "Estou muito emocionada por vocês! Aproveitem!", disse Preta.

Sabrina Sato usa Giambatista Valli para casar em SP Imagem: Reprodução/Instagram @pedrosales_1

Sabrina Sato se casa com Nicolas Prattes nesta sexta-feira (10) Imagem: Reprodução/Instagram @pedrosales_1