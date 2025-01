Confira as redes sociais de cada participante do BBB 25

O BBB 25 (Globo) estreia na próxima segunda-feira (13), mas já foram apresentados ao público.

O que aconteceu

As duplas que irão disputar o jogo foram anunciadas na quinta-feira (9), durante a programação da TV Globo. O programa deve ter o período de 100 dias de duração, com término em 22 de abril.

Como de praxe, o elenco conta com os famosos, no Grupo Camarote, e os anônimos, no Grupo Pipoca. Desde que foram anunciados, os brothers e sister tiveram uma crescente em suas redes sociais.

Confira as redes sociais de todos os participantes do BBB 25.

Vitória Strada: @vitoriastrada_

Mateus Pires: @teuspires

Edy Circo: @edy_circo

Raissa Simões: @raissa_simoes25

Camilla Maia: @millamaiia_

Thamiris Maia: @eumonabonita

Aline Patriarca: @alinepatriarca_

Vinicius Nascimento: @viniciusnascimentos

Diogo Almeida: @diogo.allmeida

Vilma Nascimento: @vvilmanascimento

João Gabriel: @gabrielgemim

João Pedro: @pedrogemim

Eva Pacheco: @evapachecod

Renata Saldanha: @_renatasaldanha

Giovanna Jacobina: @giovanna_jacobina

Gracyanne Barbosa: @graoficial

Marcelo Prata: @marcelo_pratta32

Arleane Marques: @arleanemarques

Gabriel Yoshimoto: @gabriel.yoshimoto

Maike Cruz: @maikealllan

Diego Hypolito: @diegohypolito

Daniele Hypolito: @danielehypolito