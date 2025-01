Saudade de ovo e promessa de edredom: o que rola no confinamento do BBB

Os participantes do BBB 25, anunciados na quinta-feira (9), fizeram vídeos direto do confinamento para contar como estão se sentindo antes do início do programa.

Veja o que cada dupla falou:

Gracyanne, que diz 40 ovos por dia, já está com saudade de comer ovo. "Eu já fiz abdominal, polichinelo, alongamento. Eu fiz tudo que dava. Eu tomei café da manhã, pedi ovo cozido e não apareceu. Ninguém trouxe ovo cozido. Eu devia ter trazido escondida na minha bolsa." Ela também obrigou a irmã, Giovanna, a se exercitar.

BBB 25: Vitória Strada e Mateus Pires estão no grupo Camarote Imagem: Divulgação/Globo

Os amigos Vitória e Mateus estão arrumando as malas para aliviar a ansiedade. "Eu acho que vou ficar mais ansiosa a cada dia que passa. Hoje eu tô tranquila ainda", disse a atriz ao Gshow.

BBB 25: Edilberto e Raissa são pai e filha e estão no Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Edilberto disse que já perdeu o cabelo e as unhas de tanta ansiedade, enquanto Raissa prometeu uma participação marcante. "A gente vai levar nossa cultura, nossa alegria, nosso tudo. Vamos entregar tudo", disse ela, que está entrando com o pai no reality.

BBB 25: Thamiris e Camilla são do grupo Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

As amigas Camilla e Thamiris estão empolgadas para entrar na casa. "Tô tentando lidar da melhor forma com o confinamento, uma vez que sou uma pessoa muito ativa. Tô gostando bastante, comecei uma leitura aqui e é isso. Vamos ver como serão os próximos dias", disse Thamiris.

BBB 25: Vinícius e Aline são amigos e estão no Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Os amigos Aline e Vinicius também estão contando as horas para o começo do reality. "A gente tá muito ansioso pra começar logo. A gente tá ha um tempo nessa caminhada, então a gente torce muito pra que dê tudo certo", disse Aline.

BBB 25: Diogo Almeida e sua mãe, Vilma, estão no programa Imagem: Divulgação/Globo

Diogo disse que está sendo "lindo" viver esse momento ao lado da mãe, Vilma. " A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, está sendo uma surpresa. Mas a gente está vivendo, se jogando. Estamos nos permitindo", contou o ator.

BBB 25: João Pedro e João Gabriel estão no elenco do programa Imagem: Divulgação/Globo

Os gêmeos João Pedro e João Gabriel estão animados para conhecer os outros participantes e estranhando a falta do celular. "É tudo novo pra nós, porque nunca ficamos sem celular", disse João Pedro.

BBB 25: Eva e Renata estão no grupo Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Renata e Eva estão aliviando o nervosismo com exercícios físicos. "A gente quer manter nossa rotina pra não passar o dia enlouquecendo, então a gente vai treinar, se exercitar", disse Renata.

BBB 25: Arleane e Marcelo são casados e estão na Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Marcelo disse que vai se segurar para não movimentar o edredom com a mulher, Arleane. "Pode se preparar porque tem edredom lá. Eu vou fazer de tudo pra me segurar", disse o brother. "Não fica prometendo, não, porque vai que nem tem. O pessoal vai cobrar", respondeu Arleane.

BBB 25: Maike e Gabriel são amigos Imagem: Divulgação/Globo

Maike entregou que o amigo, Gabriel, não está comendo de tanta ansiedade. "Eu tô deixando comida [no prato], como assim? É nervosismo!", disse Gabriel.

BBB 25: Diego e Daniele Hypólito estão no Camarote Imagem: Divulgação/Globo

Diego reclamou da desorganização da irmã, Daniele. "Eu vou influenciar ela pra que ela seja mais organizada, porque ô bichinha... Hoje eu já colocaria a Daniele no paredão", brincou o ginasta. Daniele, por sua vez, está se distraindo com leituras. "Trouxe a Bíblia, li um pouquinho, fiz um pouco de palavra cruzada", disse.