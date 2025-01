BBB 25: Familiar de Thamiris comenta posts da sister criticando ex-brothers

Um dos nomes confirmados no BBB 25 (Globo), a nutricionista Thamiris Maia, 33, teve resgatados antigos tweets em que critica participantes das outras temporadas do reality.

O que aconteceu

Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Isabelle Nogueira são algumas das ex-sisters que ela criticou. Nas mensagens que vieram à tona, Thamiris chama Manu de 'sem graça', acusa Kalimann de ser 'sonsa' e taxa Isabelle de 'oportunista'.

Carolina Maia, prima de Thamiris, pronunciou-se sobre o assunto e minimizou a importância das críticas. "Os tweets que vazaram são de uma pessoa real (e não alguém que entra em um personagem). Sempre ouvimos as pessoas torcendo para colocar gente real", pontuou ela, em conversa com o jornal Extra. "Não me surpreende ter vazado. É óbvio que a gente sempre espera que a pessoa faça uma limpa nas redes sociais antes de entrar, mas tudo que viralizou é o que Thamiris é."

A jovem afirma esperar que a futura sister se comporte de forma autêntica dentro do confinamento. "A minha torcida é sempre para que Thamiris seja lá dentro exatamente o que ela é aqui fora."