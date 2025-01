Antes do CarnaUOL, Ana Castela indica mulheres na música: 'O mundo é nosso'

Atração do Festival CarnaUOL, a cantora Ana Castela conversou com o TOCA para indicar mais mulheres que estão agitando o mundo do sertanejo.

Na linha 'a união faz a força', a cantora citou dois novos nomes, como a sanfoneira mineira Layara Maciel e Marília Tavares, além da dupla Anna Julia e Mariana, com quem, em breve, ela vai lançar uma música em parceria, chamada "Moto".

Ana disse também que a chegada de mais mulheres no sertanejo só depende de união: "O mundo é nosso."

"Querendo ou não, o mundo masculino na música é muito forte mesmo. Então ter uma mulher que usa chapéu e usa bota já é uma porta muito grande para outras mulheres entrarem no meio da música", observa, ao dizer que tem trocado cada vez mais ideia com outras mulheres da música, do funk ao pop.

A décima edição do CarnaUOL acontece no Allianz Parque Imagem: Divulgação/UOL

Assinante UOL e cliente PagBank

O assinante UOL pode comprar até 6 ingressos inteiros por CPF com desconto de 10%. O benefício não vale para meia-entrada e estará disponível no site do Clube UOL, basta acessar o destaque, fazer login e senha e seguir o passo a passo. Após acessar o código de desconto, vá ao site Eventim para realizar a compra.

O cliente PagBank pode comprar ingressos para o CarnaUOL 2025 com 10% de desconto. O pagamento pode ser feito no Cartão PagBank em até 3x sem juros.

CarnaUOL 2025

Quando: 8 de fevereiro (sábado), 12h

Onde: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP)

Classificação etária: 16 anos

Mais informações: Instagram @carnauoloficial

Vendas: Eventim

Quanto:

Cadeira Superior - R$ 195,00 (estudante) / R$ 234,00 (social) / R$ 351,00 (pré-venda UOL) / R$ 390,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 295,00 (estudante) / R$ 354,00 (social) / R$ 531,00 (pré-venda UOL) / R$ 590,00 (inteira)

Pista - R$ 345,00 (estudante) / R$ 414,00 (social) / R$ 621,00 (pré-venda UOL) / R$ 690,00 (inteira)

Front Stage Pag Bank - R$ 945,00 (estudante) / R$ 1.014,00 (social) / R$ 1.221,00 (pré-venda UOL) / R$ 1.290,00 (inteira)

FRONT STAGE BANK*

Valor total Meia: R$945,00 (sendo R$345,00 do ingresso + R$600,00 do pacote)

Valor total Social: R$1.014,00 (sendo R$414,00 do ingresso + R$600,00 do pacote)

Valor total Inteira: R$1.290,00 (sendo R$690,00 do ingresso + R$600,00 do pacote)

INCLUSO

Open Bar: cerveja, água mineral, refrigerante, whisky, gin, vodka, água tônica e energético.

Setor FRONT STAGE PAGBANK proibido para menores de 18 anos

BILHETERIA OFICIAL

ALLIANZ PARQUE - BILHETERIA A

Endereço: Rua Palestra Itália, 200 - Portão A - Perdizes - São Paulo/SP

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h |

*Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

*Taxa ADM cobrada em todos os canais de venda

É nesse caldeirão de ritmos, que ela diz dominar até suas playlists pessoais, em que Ana vai se apresentar no CarnaUOL, em 8 de fevereiro.

O "Carnaval mais pop do universo" terá cobertura completa pelo UOL e contará com três estrelas internacionais: Christina Aguilera, Sean Paul e Steve Aoki. Realizado em parceria com a 30e, completam o lineup, além de Ana Castela, Claudia Leitte, Belo, Tony Sales, KVSH, Deekapz, DJ $ophia e o duo Yori, vencedor do Toca Revela, o Reality.

Os ingressos custam a partir de R$ 195 e já estão disponíveis no site da Eventim. Assinantes UOL têm 10% de desconto em ingressos inteiros e clientes PagBank têm 10% de desconto em qualquer compra.