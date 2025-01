Andreas Kisser sobre regravação dos Cavalera: 'Totalmente irrelevante'

Andreas Kisser, 56, deu sua opinião sobre as regravações que os irmãos Cavalera têm feitos dos primeiros discos do Sepultura, durante um papo ao No Tom, programa do TOCA com Zé Luiz e Bebé Salvego.

O músico disse ter escutado, mas não aprovou a ideia de Max e Igor Cavalera. "Eu acho, assim, muito fraco artisticamente, né? Eu acho totalmente irrelevante e sem sentido nenhum, né? Principalmente pra um cara como o Max, que fala que fez tudo sozinho, que é o cara mais criativo do mundo, que eu fiz isso, fiz aquilo."

E chega num momento, ele perde o tempo e a criatividade dele fazendo coisas que a gente fez 30, 40 anos atrás, com um som diferente. Assim, valor artístico zero, né? Não tem sentido nenhum isso, Andreas Kisser

Ainda na entrevista, o artista criticou os Cavalera em reproduzir o disco Schizophrenia, que foi o primeiro álbum do Sepultura em que Andreas participou. "A gente se dedicou muito pra fazer aquele disco, que é o processo que eu participei, foi meu primeiro disco com Sepultura. Trouxe todas as minhas ideias, mudamos o conceito da letra, porque eu trouxe as minhas letras."

Schizophreniaele é um marco. O processo que eles fizeram hoje é irrelevante, né? No aspecto histórico da banda, né? Uma coisa mais pra eles terem lá alguma diversão e algum trocado, talvez, sabe? Mas, putz, realmente é triste. Eu acho que eles fazem um desserviço ao próprio passado. Andreas Kisser

Andreas Kisser comentou o que a banda Troops of Doom, do Jairo, primeiro guitarrista do Sepultura, fez com a herança da banda. "Faz aquilo honestamente. Inclusive, o Troops of Doom saiu primeiro, depois que o Max e o Igor foram lá fazer uma cópia do que o Troops of Doom fez. E o Troops of Doom faz essa homenagem a essa época, fazendo som novo, original, algumas versões daquela época também, onde o Jairo é co-compositor daquela época também."

Muito mais legítimo, né? Com uma proposta nova, uma proposta de hoje, né? E não simplesmente explorar uma parte da história só porque uma tecnologia talvez tenha um som um pouco melhor ou outro, né? Eu acho que é muito desrespeitoso com tudo aquilo que eu falei agora Andreas Kisser

'Se existe ressurreição, é a do vinil'

O cantor também lembrou da "morte do vinil" e da sua coleção do Kiss. "Mataram o vinil, enterraram o vinil. O vinil não tinha mais volta e aí voltou mais forte do que nunca. Se existe ressurreição, é a do vinil. Se existe uma fênix, o vinil é a fênix."

Muita gente acabou com o vinil pra trocar por CD. Inclusive, eu perdi minha coleção do Kiss fazendo isso. Enfim, são os contextos do momento. Do momento de cada ano e cada evolução tecnológica. E o Sepultura aprendeu a lidar e conviver com tudo isso. Andreas Kisser

O artista contou que passou por outra "ressurreição" com a morte da esposa. "Enfim, dentro da morte da Patrícia, onde uma parte minha gigantesca foi junto com ela. Teve uma outra ressurreição, vamos dizer assim. Um outro nascimento, né? Eu sou uma outra pessoa com outros pontos de vista, talvez. Outros objetivos, né?"

'Balada não é fácil'

Andreas contou que o disco vai ter a primeira balada do Sepultura. "Assim, balada tem que ter, assim, não é fácil, não é fácil. Tanto é que todas essas bandas que têm balada, Aerosmith, Def Leppard, têm parceiros de fora, né? Sim. Então, a gente tem que ter, assim, a gente foi buscar parceiros também."

Ele ainda deu spoiler sobre os parceiros que estarão no disco. "E vou até falar aqui em primeira mão pra você, meu. Quem são os nossos parceiros? Pronto. Tony Bellotto e Sérgio Brito. Titãs, é uma banda irmã, da família também. E, cara, porr*, os dois têm uma característica muito única, né?"

E eu e o Derek e o Sérgio e o Tony, a gente sentou e começou a fazer um negócio junto e tá bem interessante, meu. Com letra e música tudo junto. Andreas Kisser

