Âncora usa pregador para deixar roupa apertada em cobertura de incêndio

O apresentador David Munir, da ABC News, se tornou alvo de críticas por usar pregador de roupa para deixar sua jaqueta ajustada em meio a cobertura dos incêndios que atingem Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Munir usou o truque para deixar a jaqueta antichamas mais apertada ao seu corpo durante transmissão ao vivo na ABC News na quarta-feira (8). Na ocasião, o apresentador falava de Palisades, uma das áreas mais afetadas pelas chamas, mas o pregador na parte de trás de sua roupa chamou a atenção dos telespectadores.

Nas redes sociais, a cena se tornou alvo de críticas. "Fico feliz que você esteja bonito e esbelto com esses prendedores de roupa, enquanto nossa cidade queima até o chão", disse um internauta. "Patético", afirmou outro. Algumas pessoas também se referiram ao âncora como "vaidoso" e "narcisista".

Pregador na roupa de David Muir gerou constrangimento nos bastidores da ABC. Segundo o site Page Six, uma fonte do canal afirma que a direção da emissora ficou incomodada com o ocorrido, embora ressalte que o perfil "narcisista" do âncora já seja conhecido na emissora.

"Eu gosto do David, exceto por seu narcisismo", destacou a fonte ao Page Six. "É patético... Ele esquece que é o rosto da ABC News", completou.

Outra fonte ressaltou que querer parecer sexy na cobertura de uma tragédia é algo "ultrajante". "Cobrir os incêndios não deveria ser sobre vaidade. Deveria ser sobre pessoas perdendo suas casas".

Até o momento, David Muir não se manifestou sobre as críticas. Oficialmente, a ABC News também não se posicionou sobre o caso.