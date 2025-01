Alec Baldwin processa promotores e funcionários da polícia por caso envolvendo filme "Rust"

Por Andrew Hay

(Reuters) - O ator Alec Baldwin processou promotores e funcionários da polícia do Estado norte-americano do Novo México na quinta-feira, alegando uma acusação "maliciosa" contra ele pelo tiroteio fatal de 2021 contra a cinegrafista Halyna Hutchins no set do filme de faroeste "Rust".

A ação contra o promotor especial Kari Morrissey e outros está entre pelo menos uma dúzia de processos civis movidos pela morte de Hutchins, que chocou Hollywood e provocou apelos para uma revisão da segurança das armas de fogo nos sets de filmagem.

A ação judicial, apresentada em um tribunal de Santa Fé, seguiu-se à dramática rejeição do caso contra Baldwin durante seu julgamento por homicídio culposo em julho na capital do Novo México.

Um juiz determinou que o promotor especial e o gabinete do chefe de polícia deliberadamente ocultaram provas de Baldwin sobre a origem do projétil que matou Hutchins.

Durante quase três anos, as autoridades do Novo México perseguiram Baldwin com objetivos "políticos" e "pessoais" em uma "conspiração" para levá-lo a julgamento, afirmam os advogados de Baldwin na queixa, que busca indenização financeira por meio de um julgamento com júri.

"Os réus devem agora ser responsabilizados por sua perseguição maliciosa e ilegal a Baldwin", escreveram eles na queixa.

As ações variaram desde o comentário da promotora especial Andrea Reeb de que o caso poderia beneficiar sua carreira política como deputada estadual republicana até Morrissey apresentando um testemunho "falso e incompleto" para obter uma acusação do grande júri, disseram eles.

Morrissey disse que os promotores sabiam há muito tempo que o ator entraria com uma ação civil de retaliação.

"Estamos ansiosos pelo nosso dia no tribunal", disse ela em uma mensagem de texto.

Reeb e o gabinete do chefe de polícia de Santa Fé não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A cineasta de origem ucraniana morreu quando Baldwin apontou sua pistola para ela, engatilhou-a e possivelmente puxou o gatilho enquanto preparavam uma filmagem em um set de filmagem perto de Santa Fé, disseram seus advogados.

A arma, um revólver militar de ação simples reproduzido em 1873, disparou um projétil carregado inadvertidamente por Hannah Gutierrez, a responsável pelas armas do filme. Gutierrez foi condenada por homicídio involuntário em março e sentenciada a 18 meses de prisão.

Baldwin, que também é produtor de "Rust", sempre disse que não deveria ter sido permitido o uso de munição real no set e que ele não era responsável pela segurança das armas.

Seu processo se concentra na decisão de Morrissey e dos funcionários do gabinete do chefe de polícia de apresentar provas sobre a origem dos projéteis reais com um número de processo diferente do processo sobre "Rust".

A juíza Mary Marlowe Sommer, do Primeiro Tribunal Distrital Judicial do Novo México, arquivou o caso contra Baldwin com base no fato de que a "retenção intencional dessas informações" estava "tão próxima da má-fé que mostrava sinais de preconceito abrasador".

Morrissey negou ter cometido irregularidades.

Agora, Baldwin precisa provar que os réus não estão protegidos pela lei estadual que concede imunidade a funcionários processados por conduta dentro do escopo de suas funções.